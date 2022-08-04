Минобороны России заметило четыре нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

04 августа 2022, 22:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Миротворцы за сутки зафиксировали в Нагорном Карабахе четыре нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего. Ведомство также отчиталось о занятии азербайджанской армией господствующих высот. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. Минздрав Армении уточнил, что в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. В тот же день Минобороны России заявило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня дважды за двое суток.

Официальный Баку сегодня отреагировал на заявление МИД Армении, который обвинил Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения о прекращении огня. Причиной обострения ситуации стало невыполнение армянской стороной пункта соглашения о выводе войск, заявил МИД Азербайджана.

За минувшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана, сообщило сегодня вечером Минобороны России на своем сайте.

Обстановка обострялась в районах высот Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе, уточнило оборонное ведомство. По данным министерства, в результате погибло двое и ранено 14 карабахских военнослужащих.

"Данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено", – заверили военные.

Сегодня в течение дня, по состоянию на 19.00 по местному времени (18.00 мск), существенных нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, сообщило со ссылкой на пресс-службу инфоштаба Нагорного Карабаха NEWS.am.

Комментариев относительно заявления Минобороны России о нарушении режима перемирия на сайте Минобороны Азербайджана, по стоянию на 22.00 мск сегодня, не опубликовано.

Напомним, ранее автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" в посте "Почему мы не ждем ничего хорошего" отметил, что Нагорный Карабах фактически может надеяться только на Россию. "Введя миротворческие силы, Кремль ясно дал понять, что так просто Степанакерт не отдаст. У Путина и без нас забот хватает, но он понимает, что, потеряв Карабах, можно остаться без всего Кавказа. <…> Пока Москва не позволяет напасть на нас, потому все и урегулировали оперативно, но что будет, когда Россия больше не сможет сдерживать Азербайджан?" – сказано в посте блогера.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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