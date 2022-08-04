Военные эксперты назвали "ножом в спину" для России эскалацию в Нагорном Карабахе

04 августа 2022, 13:25

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Россия обоснованно обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе и подобным образом реагировала бы на эскалацию с армянской стороны, так как считает "ножом в спину" попытки обострения карабахского конфликта во время спецоперации на Украине, указали российские военные эксперты. Переговорный процесс по Нагорному Карабаху зашел в тупик и должен быть модернизирован, констатировали они.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны России возложило на Азербайджан вину за нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Командование миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимает меры по стабилизации обстановки, отчиталось ведомство.

3 августа Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о том, что заняло господствующие высоты. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. МИД Армении обвинил Азербайджан в "политике запугивания населения Нагорного Карабаха, несмотря на все усилия армянской стороны по достижению стабильности и мира в регионе".

Минобороны России поддержало армянскую сторону конфликта потому, что Азербайджан действительно нарушил режим прекращения огня, считает военный эксперт Александр Храмчихин, при этом России "крайне невыгодна эскалация конфликта" на Южном Кавказе в связи с проведением военной операции на Украине".

"Нарушение [Азербайджаном режима прекращения огня] - это объективная реальность. А еще действия Азербайджана для России – удар ножом в спину. России совершенно не нужно, чтобы конфликт вокруг Карабаха возникал сейчас, когда идут боевые действия на Украине. А Азербайджан как раз этим и пользуется", - сказал Храмчихин корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее, в том числе в марте, Минобороны России также осуждало действия азербайджанской стороны, и "это говорит о тенденции", считает эксперт. "Раз Азербайджан так действует, то это тенденция. Просто Россия на это реагирует", - сказал он.

В марте Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе и попытались продвинуться на восточном направлении. Баку отверг обвинения в нарушении линии соприкосновения, но Минобороны России заявило, что с 24 по 25 марта азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Нагорного Карабаха.

Позиция России в карабахском конфликте, несомненно, важна для Армении, в то время как ее значение для Баку оценить проблематично, добавил Храмчихин. "Для армян Россия – единственный гарант чего бы то ни было", чего не скажешь о российско-азербайджанских отношениях, пояснил он.

Переговорный процесс по Карабаху "зашел в тупик и должен быть модернизирован", прокомментировал эскалацию конфликта военный эксперт Александр Перенджиев. "Ситуация не урегулирована, переговоров нет. Если не получается их вести, то, значит, не работают старые механизмы, и нужно их модернизировать, менять подход к решению проблемы, но с сохранением прав и свобод армянского населения, проживающего непосредственно в Нагорном Карабахе. В чем заключается система модернизации? В переговорном процессе должны участвовать не только главы государств, Минюстов Армении и Азербайджана, но и России, а также парламентские группы, межправительственные рабочие комиссии в трехстороннем формате. Должен быть диалог и обществ, а то все сведено к государственным структурам. Должен общаться и бизнес", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

2 августа, за день до эскалации конфликта, президент Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев предъявила требование "в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту" в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. При этом 29 июля власти Армении сообщили, что строительство армянского участка объездной дороги начнется лишь в августе. Госагентство автодорог Азербайджана заявляло в июне, что строительство азербайджанского участка дороги продолжается ускоренными темпами, и его планируется завершить в этом году. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была в 2020 году отсрочена из-за отсутствия альтернативы Лачинскому коридору, и после запуска новой дороги Лачин будет передан Азербайджану, пояснили в июле азербайджанские эксперты.

Перенджиев отметил, что налаживание диалога – «тяжелая работа», при этом для переговоров нет площадки. "Такой площадкой может стать один из городов России. И пусть это будет не Москва, а какой-то кавказский город. Сочи хорошо подходит, как традиционная площадка, но может быть что-то другое – город поближе к горам, на Северном Кавказе, пусть не совсем мусульманский, например, Владикавказ", - сказал он.

Минобороны своими заявлениями лишь ретранслирует позицию политического руководства России, считает эксперт. "Оно должно действовать в связи с тем, какие решения принимаются политическим руководством России по итогам трехсторонних переговоров. Минобороны не является субъектом политики, это реализатор трехсторонних решений", - пояснил он.

Реакция Минобороны России на подобные действия как Баку, так и Еревана почти всегда будет негативной, так как Россия занимает нейтральную позицию, добавил Перенджиев. "Миссия миротворцев – всегда неблагодарная. И у обеих сторон конфликта будут претензии к тем, кто их пытается разъединять", - сказал он.

Напомним, 16 июля на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного с участием России, в том числе пункта о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха. Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в том, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Армянские войска будут выведены из Нагорного Карабаха к сентябрю, сообщил 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

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