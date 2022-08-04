Азербайджан заявил о затишье на границе после операции "Возмездие"

04 августа 2022, 10:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После проведения в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" обстановка на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на границе относительно спокойна, заявили в Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении после операции обвинило азербайджанские власти в политике этнических чисток.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о том, что заняло господствующие высоты. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали мировое сообщество отреагировать на действия Баку. По их данным, в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены. США призвали стороны снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию карабахского конфликта.

Минобороны России возложило на Азербайджан вину за нарушение режима прекращения огня. Командование миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимает меры по стабилизации обстановки, отчиталось ведомство.

МИД Армении указал на отсутствие утвержденного плана по Бердзорскому коридору

После операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе, где временно находится российский миротворческий контингент, и на границе наблюдается относительное затишье, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - цитирует военное ведомство Report.

МИД Армении связал эскалацию 3 августа с попытками Азербайджана в одностороннем порядке изменить правовой режим в Бердзорском коридоре. По его данным, до сих пор нет утвержденного в трехстороннем формате (Армения, Азербайджан, Россия) плана, согласно которому должен быть проложен новый маршрут движения по Бердзорскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией.

Маршрут, проходящий через коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года сторонами, сказано в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что 3 августа ВС Азербайджана в очередной раз, нарушив трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, "предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, что привело к новым жертвам".

"Азербайджан продолжает спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, несмотря на все усилия и предпринимаемые шаги армянской стороны по достижению стабильности и мира в регионе. Подобная агрессия и нарушения режима прекращения огня были и в направлении села Парух 24 марта 2022 года, и в селе Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 года, также находящихся в зоне ответственности миротворческих сил РФ", - заявил МИД, публикацию которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство призвало все стороны трехстороннего заявления придерживаться взятых на себя обязательств, "немедленно приложить усилия для реализации условий, утвержденных заявлением от 9 ноября, включая соблюдение режима прекращения огня, открытия региональных коммуникаций, возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц". "Республика Армения выполнила все взятые на себя обязательства, а причиной невыполнения ряда пунктов заявления являются произвольные толкования Азербайджана, продолжающаяся агрессивная риторика и действия", - говорится в заявлении.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения вернула Азербайджану Лачинский район. Стороны утвердили план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Местные жители выразили опасение, что появление новой дороги угрожает оставить без охраны Лачинский коридор, Лачин (Бердзор) и Ахавно. Сельчане заявили, что беспокоятся за свою безопасность, и требуют определенности в вопросе компенсации за утраченное в результате строительства дороги жилье. Строительство объездной дороги вокруг Лачина устранит препятствия для возвращения этого города и одноименного коридора под контроль Азербайджана, считают аналитики в Баку.

МИД также обратился к международному сообществу с призывом "принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов".

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком осудил осудил действия Азербайджана и подчеркнул важность адресных оценок ситуации со стороны международного сообщества, сообщила пресс-служба МИД.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян считает неправомерным требование Азербайджана заменить Бердзорский коридор другим маршрутом.

В комментарии журналистам Григорян отметил, что в пункте 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится, что, "по согласованию сторон (Армения, Азербайджан, Россия), в ближайшие три года будет разработан план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей дислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута".

"За это время в этом направлении были проделаны определенные работы, но согласованного плана пока нет. Армения не согласилась ни на один план, поэтому требование Азербайджана нелегитимно", - заявил Григорян.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян считает, что "поведение Азербайджана сводит на нет любые гарантии права граждан Нагорного Карабаха на жизнь". Она выступила с заявлением, в котором отметила, что "азербайджанская сторона, ведя агрессивные военные действия в зоне ответственности российских миротворцев с применением различных видов оружия, гранатометов, ударных беспилотников, грубо нарушает известные принципы международного права о запрете применения силы и угрозы применения силы, а также обязательства по трехстороннему заявлению".

"Преступное поведение азербайджанской стороны предосудительно и ставит под угрозу любые гарантии права на жизнь людей, проживающих в Арцахе (Нагорном Карабахе), что является важнейшим компонентом мира. Поведение Азербайджана, независимо от географии событий и военно-политических амбиций вовлеченных сторон, должно получить свою справедливую оценку", - заявила Григорян.

Она призвала послов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, других международных акторов, вовлеченных в урегулирование конфликта, "приложить максимум усилий в направлении реального обеспечения права на жизнь гражданского населения Арцаха".

Минобороны Нагорного Карабаха вечером 3 августа заявило о стабильной ситуации на линии соприкосновения. По его данным, в течение дня азербайджанская сторона вела обстрелы, применив минометы, гранатометы и беспилотники. Со стороны армии обороны Нагорного Карабаха за прошедшие двое суток - двое погибших и 15 раненных, сказано с сообщении оборонного ведомства.

Омбудсмен Нагорного Карабаха связал новый виток эскалации с "незаконными требованиями Азербайджана"

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в свою очередь сообщил, что ситуация в трех районах Нагорного Карабаха - Мартакертском, Аскеранском и Шушинском - продолжает оставаться напряженной, в особенности в северо-западной части, на стыке Шушинского и Бердзорского (Лачинского) районов, на участке к северу от города Бердзор.

По его мнению, эскалация в Нагорном Карабахе связана с новыми "незаконными требованиями Азербайджана по Бердзорскому (Лачинскому) коридору". Омбудсмен также указал на то, что "план нового маршрута не согласован, не утвержден, и три года с момента подписания заявления еще не прошли, а именно столько времени отведено для согласования нового маршрута по обоюдному одобрению. Следовательно, действия Азербайджана - грубейшее нарушение трехстороннего заявления, сказал он.

МИД Нагорного Карабаха осудил "новый виток агрессивных действий Азербайджана" и назвал это как очередной попыткой нарушения мира и стабильности в регионе, а также "дискредитации миротворческой миссии". Ведомство призвало международное сообщество "дать адресную оценку действиям Азербайджана и предпринять соответствующие шаги с целью сдерживания деструктивной политики официального Баку".

Депутат парламентской фракции "Справедливость" НС Нагорного Карабаха Давид Галстян отметил, что "на всем протяжении линии соприкосновения в Арцахе наблюдается напряженность". "Никол Пашинян отвечает за трехстороннее соглашение, он сам составлял договоренности, и он должен быть истцом их выполнения, но сегодня мы видим, что он даже не возвращается из отпуска. Мы понимаем, что окончательным требованием Азербайджана будет весь Арцах, чтобы азербайджанский флаг развевался над Степанакертом. Готовы ли мы к этому? Для нас двигаться вперед с уступками неприемлемо. Я как гражданин Республики Арцах не готов", - заявил депутат.

Он добавил, что в Нагорном Карабахе нет паники, "люди живут своей обычной жизнью".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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