Минобороны России обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

04 августа 2022, 07:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дважды за двое суток Минобороны России возложило вину на Азербайджан за нарушение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего. Ведомство также отчиталось о занятии азербайджанской армией господствующих высот. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. Они также уточнили, что в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены.

2 августа Минобороны России заявило, что в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана, в результате которых был ранен карабахский солдат. В сообщении от 2 августа Минобороны России заявило, что изменений линии соприкосновения сторон не допущено.

На линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта вновь обострилась обстановка, заявило Минобороны России. "Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности [миротворческого] контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны Вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня", – сообщило ведомство 3 августа на своем сайте.

Командование миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимает меры по стабилизации обстановки. Миротворческие подразделения провели патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах, добавило министерство.

На 07.44 мск 4 августа на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно заявления Минобороны России.

Напомним, ранее автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" в посте "Почему мы не ждем ничего хорошего" отметил, что Нагорный Карабах фактически может надеяться только на Россию. "Введя миротворческие силы, Кремль ясно дал понять, что так просто Степанакерт не отдаст. У Путина и без нас забот хватает, но он понимает, что потеряв Карабах, можно остаться без всего Кавказа. <…> Пока Москва не позволяет напасть на нас, потому все и урегулировали оперативно, но что будет, когда Россия больше не сможет сдерживать Азербайджан?" – сказано в посте блогера.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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