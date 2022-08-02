Миротворцы подтвердили нарушение Азербайджаном перемирия в Нагорном Карабахе

02 августа 2022, 23:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которых был ранен карабахский солдат, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта сохраняется напряженная обстановка. Руководство миротворцев и власти Нагорного Карабаха предпринимают шаги, чтобы предотвратить эскалацию, сообщило 2 августа Минобороны непризнанной республики.

Вечером 1 августа Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что Армия обороны непризнанной республики пресекла попытки азербайджанских военных перейти линию соприкосновения, однако оборонное ведомство Азербайджана опровергло это заявление. Позднее Минобороны Нагорного Карабаха также заявило, что сведения о боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и потерях среди военных, распространённые в СМИ и в соцсетях, не соответствуют действительности.

Российские миротворцы "за прошедшие сутки" зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана, "в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха", сообщило сегодня министерство обороны России на своем сайте. Обстановка урегулирована, "изменений линии соприкосновения сторон не допущено", заверили в ведомстве.

"Обеспечено сопровождение двух автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики по маршруту Шуша - Забух и обратно", - говорится в информационном бюллетене Минобороны. Российские инженерно-саперные группы за сутки разминировали 0,5 га территории и уничтожили 22 взрывоопасных предмета, отмечается в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана, как и на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха, информации о новых перестрелках на линии соприкосновения к 23.10 мск 2 августа не появлялось.

Напомним, Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что военнослужащий Альберт Бахшиян, раненный 1 августа на линии соприкосновения, находится в удовлетворительном состоянии.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

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