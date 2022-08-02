Военный ранен на границе в Нагорном Карабахе

02 августа 2022, 00:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Альберт Бахшиян, раненный на линии соприкосновения, находится в удовлетворительном состоянии, сообщило Минобороны непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 августа Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что Армия обороны непризнанной республики пресекла попытки азербайджанских военных перейти линию соприкосновения, однако оборонное ведомство Азербайджана опровергло это заявление. Позднее Минобороны Нагорного Карабаха также заявило, что сведения о боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и потерях среди военных, распространённые в СМИ и в соцсетях, не соответствуют действительности.

В результате провокации со стороны азербайджанских подразделений 1 августа был ранен военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Альберт Бахшиян, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства непризнанной республики, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Состояние раненого военнослужащего оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Армия обороны - официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха, в нее входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы ПВО, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.