03 августа 2022, 23:00
Число раненых в Нагорном Карабахе возросло до 19
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Четверо раненых в результате обстрелов со стороны Азербайджана военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, один - в крайне тяжёлом состоянии, сообщил глава Минздрава Нагорного Карабаха Микаэл Айрян.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что число карабахских военных, погибших сегодня в результате обстрелов со стороны Азербайджана, возросло до двух, еще 14 человек ранены. Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, сообщило военное ведомство.
По версии Азербайджана, сегодня в Нагорном Карабахе в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего была проведена операция "Возмездие". Минобороны Азербайджана отчиталось о занятии азербайджанской армией господствующих высот. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения войск. МИД Нагорного Карабаха призвал отреагировать мировое сообщество на действия Баку.
Ранения получили 19 военнослужащих, сообщил глава Минздрава Нагорного Карабаха Микаэл Айрян.
Четверо раненных находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии. Он находится в республиканском медцентре, его прооперировали, привели сегодня слова министра "Новости-Армения". Остальные военные имеют легкие и средней тяжести ранения, отметил Айрян.
Некоторые раненые с легкими и средней тяжести травмами отправлены в Ереван, привел сообщение главы Минздрава News.am.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В ночь на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.
16 июля на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов трехсторонних заявлений, подписанных с участием России, в том числе пункта о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха. 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в том, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Нагорного Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Армянские войска будут выведены из Нагорного Карабаха к сентябрю, призыв карабахских срочников в Армию обороны непризнанной республики будет продолжен, сообщил 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.
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Автор: "Кавказский узел"