Баку пригрозил ужесточить свои действия в Нагорном Карабахе

03 августа 2022, 21:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения войск. МИД Нагорного Карабаха потребовал реакции мирового сообщества на действия Баку.

Как писал "Кавказский узел", по версии Азербайджана, операция "Возмездие" проведена сегодня в Нагорном Карабахе в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего. Минобороны Азербайджана отчиталось о занятии азербайджанской армией господствующих высот.

Трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ночь на 10 ноября 2020 года. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

В ходе сегодняшней операции "Возмездие" азербайджанские военные уничтожили большое количество боеприпасов, транспортные средства и несколько гаубиц Д-30, проинформировало Минобороны Азербайджана.

Азербайджан неоднократно заявлял, что, "вопреки трехсторонней декларации, присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана", где временно дислоцированы российские миротворцы, "остается источником опасности". "Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы", - гласит заявления Минобороны Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство пообещало, что за любыми действиями последуют ответные меры. "Любые террористические действия и вооруженные провокации, совершенные на суверенных территориях Азербайджана, будут решительно пресекаться, а контрмеры будут еще более разрушительными", - сказано в пресс-релизе.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил о провокациях со стороны Армении как в приграничном участке двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент России. Вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования не выведены полностью с территории Азербайджана, и это неприемлемо, сообщило сегодня агентство Report.

"Новый виток агрессивных действий Азербайджана" осудило министерство иностранных дел Нагорного Карабаха. Действия Азербайджана - это "грубая попытка нарушения мира и стабильности в регионе, а также дискредитации миротворческой миссии", говорится в заявлении ведомства.

Министерство Нагорного Карабаха призвало международное сообщество "дать адресную оценку действиям Азербайджана и предпринять соответствующие шаги с целью сдерживания деструктивной политики официального Баку", - указано в заявлении.

надеяться только на Россию, отметил автор блога " Нагорный Карабах фактически можеттолько на Россию, отметил автор блога " Нагорные повороты. Карабах " на "Кавказском узле" в посте "Почему мы не ждем ничего хорошего". "Введя миротворческие силы, Кремль ясно дал понять, что так просто Степанакерт не отдаст. У Путина и без нас забот хватает, но он понимает, что потеряв Карабах, можно остаться без всего Кавказа. Наши власти отрапортовали, что сейчас все в порядке и все под контролем. Если трезво оценивать силы, ничего у нас не в порядке, все высоты заняты азербайджанскими военными силами, вооруженными новейшим оружием, а у нас только стрелковое оружие... Пока Москва не позволяет напасть на нас, потому все и урегулировали оперативно, но что будет, когда Россия больше не сможет сдерживать Азербайджан?", - говорится в посте блогера.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июля на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов трехсторонних заявлений, подписанных с участием России, в том числе пункта о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха. 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в том, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Нагорного Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Армянские войска будут выведены из Нагорного Карабаха к сентябрю, призыв карабахских срочников в Армию обороны непризнанной республики будет продолжен, сообщил 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.