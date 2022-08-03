Азербайджан заявил об операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе

03 августа 2022, 19:08

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Операция "Возмездие" проведена в Нагорном Карабахе в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего, сообщило Минобороны Азербайджана, отчитавшись об убитых с армянской стороны и о занятии азербайджанской армией господствующих высот.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным ведомства, стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России, в направлении Лачинского района. Азербайджанская армия применила на линии соприкосновения ударные беспилотники, в результате погиб военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха, 15 военных получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщило Минобороны непризнанной республики.

Минобороны Азербайджана назвало сегодняшние боестолкновения операцией "Возмездие". "Члены незаконных армянских вооруженных формирований" на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, "грубо нарушили положения заявления от 10 ноября 2020 года и совершили диверсионно-террористический акт против частей азербайджанской армии", - заявило ведомство, указав, что в результате этого погиб азербайджанский военнослужащий.

По данным Минобороны Азербайджана, представители "незаконных вооруженных формирований" попытались захватить высоту Гырхгыз и "установить там новые боевые позиции". "В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции "Возмездие" были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба и другие господствующие высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа", - сообщило ведомство.

Минобороны Азербайджана также сообщило, что в результате действий азербайджанской армии погибли люди. "В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района (армянское название Мардакертский район). В результате у "незаконных армянских формирований" есть потери убитыми и ранеными", сказано в сообщении.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.