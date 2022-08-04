Госдепартамент США призвал к деэскалации карабахского конфликта

04 августа 2022, 09:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

США призывают стороны снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию карабахского конфликта, заявил Госдепартамент страны в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о том, что заняло господствующие высоты. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали мировое сообщество отреагировать на действия Баку. По их данным, в результате обстрелов два человека погибли и 19 были ранены.

Минобороны России возложило на Азербайджан вину за нарушение режима прекращения огня. Командование миротворцев совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимает меры по стабилизации обстановки, отчиталось ведомство.

Госдепартамент США призвал к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями об интенсивных боевых действиях в Нагорном Карабахе, включая сообщения о человеческих жертвах. Мы настоятельно призываем к немедленным шагам по снижению напряженности и предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Госдепа.

Рост напряженности подчеркивает необходимость "согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования" всех вопросов, связанных с карабахским конфликтом, заявило ведомство, публикацию которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

Напомним, 16 июля на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного с участием России, в том числе пункта о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха. 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в том, что оно не выполнило обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Армянские войска будут выведены из Нагорного Карабаха к сентябрю, сообщил 19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

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