04 мая 2024, 05:38

Дело Павла Николина отправлено на повторное рассмотрение

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Третий апелляционный суд в Сочи отменил приговор бывшему бойцы ЧВК "Вагнер" Павлу Николину, который был осужден за нападение на полицейских в Новошахтинске. Дело направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд в ином составе суда.

Как писал "Кавказский узел", бывший боец ЧВК "Вагнер" Павел Николин был приговорен к шести годам и 11 месяцам колонии, суд признал его виновным в вооруженном нападении на полицейских в Новошахтинске.

9 декабря 2022 года стало известно, что подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Павел Николин помещен под стражу. При этом он объяснил стрельбу по силовикам тем, что перепутал их с украинскими военнослужащими.

Ростовский областной суд заново рассмотрит дело бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Павла Николина, который был осужден за нападение на полицейских, однако Третий апелляционный суд в Сочи отменил приговор, пишет 3 мая "Коммерсант".

Николину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти), статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Российской Федерации. При первом рассмотрении дела присяжные согласились с доводами адвоката Николина и посчитали нужным изменить квалификацию. В связи с этим Николина признали виновным по более мягким статьям - части 1 статьи 119 (угроза убийством), части 1 статьи 118 (причинение тяжкого вреда здоровью), а также уже упомянутой части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принятое решение обжаловала сторона обвинения. По мнению прокурора, защита незаконно воздействовала на присяжных, а председательствующий не всегда должны образом на это реагировал. Третий апелляционный суд пришел к выводу, что присяжные дали противоречивый ответы на вопросы, непонятно, какие обстоятельства она признали доказанными. В апелляционном определении суда говорится, что вердикт невозможно признать ясным и непротиворечивым.

Напомним, по версии следствия, 6 декабря 2022 года сотрудники полиции разыскивали без вести пропавшую женщину. Недалеко от Новошахтинска они наткнулись в полях на Николина, который открыл по ним огонь из ручного пулемета. Один силовик получил ранение. Николина задержали на следующий день в Красносулинском районе на заброшенной ферме.

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Примечание:

"Силовики стянуты в Новошахтинск после нападения на полицейских", "Обнародовано аудиообращение о мотивах нападения на силовика в Грозном", "СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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