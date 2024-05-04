Полиция Грузии обвинила протестующих в попытке провокации

04 мая 2024, 02:41

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В Тбилиси прошли две акции протеста, участники которой потребовали отозвать законопроект об иноагентах. Одна акция прошла у центрального офиса "Грузинской мечты", вторая - перед гостиницей, где проходила конференция "Азиатского банка развития". МВД Грузии сообщила, что участники протестов пытались устроить провокацию и обвинить полицейских в насилии, а также переходе на сторону протестующих.

Как писал "Кавказский узел", в ночь со 2 на 3 мая на протестной акции против законопроекта об иноагентах, которая проходила на площади Героев в Тбилиси, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство задержаны 23 человека, сообщила полиция Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

В центре Тбилиси 3 мая прошла очередная акция протеста с требованием отзыва из парламента законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", протестующие провели пикет у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Также протест был проведен перед гостиницей "Параграф", в котором проходила конференция "Азиатского банка развития". По окончании конференции участники акций провели совместное шествие к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", у которого были мобилизованы полицейские. После символического пикета несколько тысяч протестующих вернулись к парламенту.

Граждане Грузии, эмигрировавшие в другие страны, перечислили денежные средства, на которые организаторы приобрели большое количество "хачапури" и "лобиани" (лепешки с сырной начинкой и лепешки с начинкой из вареной фасоли), которые раздавали протестующим, как и чай и кофе. "Мы купили хачапури и лобиани, чтобы участники протеста смогли подкрепиться. Деньги на это перечислили наши соотечественники из-за рубежа, таким образом они поддерживают протест", - сказал один из активистов в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

По случаю приближающейся Пасхи участники протеста зажгли свечи в Кашветской церкви, расположенной напротив парламента. Также договорились собраться на акцию у парламента вечером 4 мая и провести там всю Пасхальную ночь.

Акции протеста проходили в спокойной обстановке. Однако у здания гостиницы был инцидент, в результате которого полиция задержала одного человека. Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе в прямом эфире телекомпании сообщил, что задержанный проявил агрессию в отношении полицейских и нанес им словесные оскорбления.

Поздно вечером 3 мая министерство внутренних дел распространило заявление о том, что политические группы и организаторы протестов планировали инсценировку якобы полицейские переходят на сторону протестующих. "Они планировали так называемый перфоманс. В частности, инсценировать насильственные действия со стороны полицейских. Также они планировали надеть форму различных подразделений МВД и распространить информацию, якобы полиция примкнула к участникам акции. Примечательно, что в последнее время во время собраний участники акций, а также посредством различных СМИ обращаются к полицейским и призывают их присоединиться к их протесту. В связи с тем, что они не достигли своей цели, сторонники акция в различных социальных сетях открыто интересуются, как можно достать полицейскую униформу и экипировку", - говорится в заявлении МВД, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

МВД призвало представителей политических партий и организаторов акций протеста воздержаться от провокаций и уважать профессиональную деятельность полицейских.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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