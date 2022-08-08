Военнослужащие азербайжанксой армии. Фото пресс-службы Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/herbi-qulluqcularimiz-beynelxalq-ordu-oyunlarinda-istirak-edecekler-41245.html

08 августа 2022, 10:24

Армения и Нагорный Карабах отвергли обвинения в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что позиции азербайджанских солдат были обстреляны армянскими и карабахскими военными, не соответствуют действительности, заявили оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан информировал сегодня, что за сутки его военные были обстреляны 10 раз. По данным азербайджанского оборонного ведомства, шесть раз позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах были обстреляны с позиций армянских военных, расположенных вблизи азербайджано-армянской границы. Также четыре раза были обстреляны позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском, Геранбойском и Физулинском районах с территории зоны карабахского конфликта.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах информировали о новых обстрелах. 6 августа азербайджанская сторона сообщила взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

Сведения о том, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы, не соответствуют действительности. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха также опровергло заявление азербайджанской стороны. "Сообщение Минобороны Азербайджана о нарушении подразделениями Армии обороны режима прекращения огня не соответствует действительности. По состоянию на 20.00 [19.00 мск 7 августа] и 09.00 [08.00 мск 8 августа] значительных инцидентов не произошло. Несмотря на относительную стабильность, напряжение сохраняется", – сообщило ведомство сегодня на своей странице в Facebook*.

На некоторых направлениях азербайджанские военные снова нарушили режим прекращения огня, добавило министерство.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что армянский солдат был ранен 7 августа в Гегаркуникской области после того, как военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Оппозиционеры обвинили Лаврова в давлении на Армению по вопросу Нагорного Карабаха""Азербайджанские военные вернулись на свои позиции в Мардакертском районе""Минобороны России заявило о нарушении Азербайджаном линии соприкосновения в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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