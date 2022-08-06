06 августа 2022, 11:40

Азербайджан заявил о взятии стратегической высоты в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военные Азербайджана заняли высоту Бузух в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военного. Баку пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах заявили о новых обстрелах. 6 августа госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Армении и Азербайджана срочно провести прямой диалог для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие азербайджана взяли под контроль гору Буздух, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты", – привел ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, ранее Минобороны России сообщало о неоднократных нарушениях режима прекращения огня в районах высот Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе.

На "Кавказском узле" опубликованы карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев, и текст трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе миротворцев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана не подтвердило сведения об отводе войск с высот в Карабахе", "Военные эксперты назвали "ножом в спину" для России эскалацию в Нагорном Карабахе", "Баку пригрозил ужесточить свои действия в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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