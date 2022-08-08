08 августа 2022, 07:05

Армянский солдат ранен на линии соприкосновения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате нарушения военными Азербайджана режима прекращения огня в Гегаркуникской области ранен армянский солдат, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах информировали о новых обстрелах. 6 августа азербайджанская сторона сообщила взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты.

Военнослужащие Азербайджана ранее уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. Это дало стратегическое преимущество Азербайджану, дополнительный контроль над Лачинским коридором, способность предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить КПП прямо на дороге из Армении в Карабах, отметили 5 августа опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты.

За сутки с 6 на 7 августа в зоне ответственности российский миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оно произошло в районе села Сотк в Гегаркуникской области со стороны военных Азербайджана. В результате был ранен армянский солдат, сообщило 7 августа на своем сайте Минобороны России.

"Командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данный инцидент урегулирован, нарушений линии соприкосновения сторон не допущено", – сказано в сообщении.

Напомним, в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года велись полномасштабные боевые действия. В ночь на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители карабахских сел вопреки эскалации конфликта решили не покидать дома", "Баку пригрозил ужесточить свои действия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о непричастности к перебоям с газом в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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