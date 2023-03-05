Азербайджанский военный на огневой позиции. Фото: Минобороны Азербайджана https://www.instagram.com/p/CgCWIbCDDtM/

05 марта 2023, 20:49

Баку сообщил о смерти двух военных в перестрелке

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Двое военнослужащих погибли в перестрелке с полицейскими в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Шушинском районе азербайджанские военные обстреляли вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции Нагорного Карабаха. По данным МВД Нагорного Карабаха один полицейский погиб и еще один получил ранение. Военное ведомство в Баку заявило, что стрельба началась после попытки пресечь перевозку бойцов и вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям. Среди азербайджанских военных также есть погибшие и раненые, сообщило ведомство, не уточнив их число. Армения отвергла обвинение в передаче вооружения Нагорному Карабаху.

В перестрелке погибли военнослужащие Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу, сообщило Минобороны Азербайджанав релмзе, опубликованным на сайте ведомства. При этом Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в провокации.

Район под названием «Хайпалу», где произошла перестрелка, расположен недалеко от города Шуши и находится под контролем властей Нагорного Карабаха и миротворческого контингента России, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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