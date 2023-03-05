Полицейский погиб в Нагорном Карабахе в результате обстрела

05 марта 2023, 12:04

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Один сотрудник полиции погиб и еще один получил ранение в результате обстрела азербайджанскими военными машины, в которой они находились, сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

По данным МВД Нагорного Карабаха машина с полицейскими была обстреляна азербайджанскими военными сегодня утром.

"5 марта около 10.00 [09.00 мск] азербайджанские военные обстреляли вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

В результате обстрела один полицейский погиб и еще один получил ранение. Инцидент произошел на участке под названием Хайпалу (находится в Шушинском районе, – прим. "Кавказского узла"), уточнил сотрудник пресс-службы.

На 12.00 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 3 марта Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные несколько раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, люди не пострадали. В тот же день Минобороны России информировало, что миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее, 22 февраля, Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения. Российские миротворцы в тот же день также сообщили, что зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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