Миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Карабахе

04 марта 2023, 09:39

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В Мартунинском и Шушинском районах российские миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные несколько раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, люди не пострадали.

В Мартунинском и Шушинском районах миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня, сообщило вечером 3 марта на своем сайте Минобороны России.

"Пострадавших нет. По данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", – сказано в сообщении.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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