Степанакерт обвинил Баку в обстрелах

03 марта 2023, 10:26

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Азербайджанские военные несколько раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, люди не пострадали, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта МВД Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в обстреле сельчан, работавших на сельхозтехнике в Мартунинском районе.

22 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения. Российские миротворцы в тот же день сообщили, что зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Азербайджанские военнослужащие 2 марта и в ночь на 3 марта нарушили режим прекращения огня с применением стрелкового оружия, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, стрельба велась на территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов, люди не пострадали. О нарушении режима прекращения огня сообщено командованию российских миротворческих сил, сейчас ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, пишет "Новости-Армения".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 10.24 мск, не прокомментировало на своем сайте эти обвинения и не сообщило свою версию событий.

Минобороны России в ежевечернем бюллетене обнародовало к 10.24 мск лишь данные на 19 мск 2 марта, сообщив в нем о нарушении режима перемирия в Аскеранском районе.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием Российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - говорится в публикации на сайте министерства.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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