Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле сельхозработников

01 марта 2023, 20:48

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Азербайджанские военные 28 февраля и 1 марта обстреляли сельхозтехнику с мирными жителями, проводившими сельхозработы близ села Бердашен в Мартунинском районе, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

28 февраля около 16:55 (15.55 мск ) из стрелкового оружия разного калибра был обстрелян трактор, проводивший сельскохозяйственные работы на территории села Бердашен, сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

Работы проводил 53-летний житель села Мюришен Мартунинского района А.Аванесян. В результате обстрела сельскохозяйственные работы были прекращены, говорится в сообщении.

Также сегодня около 14.00 (13.00 мск) был обстрелян проводивший сельскохозяйственные работы в общине Бердашен на тракторе "Беларусь" 59-летний С.Варданян, после обстрела работы были прерваны. Сотрудники полиции Мартунинского района переделали материалы об обстреле российским миротворцам, говорится в сообщении.

В информационном бюллетене российского миротворческого контингента, который опубликован сегодня в 19.00 мск, нет информации об обстрелах в Нагорном Карабахе. "На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в бюллетене, размещенном на сайте Минобороны России.

На сайте и на странице в Facebook* Минобороны Азербайджана к 20.40 мск не содержится комментариев относительно заявления МВД Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля Азербайджан заявил, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения. Российские миротворцы в тот же день заявили, что зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

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