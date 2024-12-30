Граждане Франции и Азербайджана обвинены в Баку по делу о шпионаже

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В бакинский суд поступило дело Мартина Райана, обвиняемого в работе на французскую разведку. По этому же делу обвинен в госизмене гражданин Азербайджана Азад Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Франции Мартин Райан (также упоминается в СМИ как Риан) был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки. Райан не признал себя виновным и заявил, что "был обманут французскими спецслужбами", сообщил его адвокат.

Мартин Райан руководил компанией Merkorama, которая работает в Баку с октября 2020 года и специализируется на импорте продуктов питания и сырья. Компания занималась также консалтингом иностранных компаний по вопросам экспорта и создания предприятий в Азербайджане и оказанием услуг в сфере IT, бухгалтерии, юридических вопросов и перевода.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло первое заседание по делу Мартина Райана. Подсудимому, который имеет гражданство Франции и Великобритании, были предоставлены переводчик и защитник. На открытом судебном заседании присутствовали представители посольств Франции и Великобритании, сообщает Report.

Второй обвиняемый по делу - гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который был арестован вместе с Райаном. Он родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, а в 2023 году переехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

Мартин Райан обвиняется в шпионаже, а Азад Мамедли - в государственной измене. Его адвокат попросил заменить Мамедли меру пресечения на домашний арест, однако это ходатайство не было удовлетворено, пишет агентство.

В свою очередь адвокат Райана попросил проводить открытый судебный процесс. "Мы выступаем за рассмотрение этого уголовного дела в открытом судебном заседании. Если процесс закрытый, то представители страны, гражданином которой является клиент, не смогут участвовать. Также пусть представители посольства увидят, как прозрачно проходят судебные разбирательства", - приводит его слова Trend.

Судья удовлетворил это ходатайство, судебное разбирательство назначено на 6 января 2025 года, информирует агентство.

Согласно обвинению, Мартин Райан тайно сотрудничал с представителями французской разведки, которые впоследствии были выдворены из Баку как "персоны нон-грата", отмечается в публикации.

Напомним, 26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

27 декабря 2023 года Франция в ответ объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата. В январе источники сообщили, что в Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки.

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