Правозащитники сочли политизированным дело Райана и Мамедли

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Информация по делу о шпионаже против Мартина Райана и госизмене против Азада Мамедли полностью закрыта, при этом в Азербайджане подобные обвинения часто имеют политические мотивы, а дела рассыпаются в суде.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Франции Мартин Райан (также упоминается в СМИ как Риан) был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки. Райан не признал себя виновным и заявил, что "был обманут французскими спецслужбами", сообщил его адвокат. Второй обвиняемый по делу - гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который был арестован вместе с Райаном. Он родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, а в 2023 году переехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан. Он обвиняется в госизмене. В конце декабря состоялось первое судебное заседание по этому делу.

Мартин Райан руководил компанией Merkorama, которая работает в Баку с октября 2020 года и специализируется на импорте продуктов питания и сырья. Компания занималась также консалтингом иностранных компаний по вопросам экспорта и создания предприятий в Азербайджане и оказанием услуг в сфере IT, бухгалтерии, юридических вопросов и перевода.

Детали обвинения против Мартина Райана и Азада Мамедли закрыты, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Правового центра «Защитник» Самед Рагимли.

Он отметил, что согласно статье 276 УК Азербайджана под «шпионажем» понимается передача иностранцем или лицом без гражданства иностранному государству или организации или их представителям «сведений, составляющих государственную тайну», а также иных сведений, которые могут быть использованы «в ущерб внешней безопасности Азербайджанской Республики».

"Все, что известно - это осуществление французом в Азербайджане предпринимательской деятельности. Он руководил фирмой в Азербайджане. В принципе осуществление шпионской деятельности под прикрытием ведения бизнеса является распространенной практикой. Но в случае, с Райаном однозначно давать оценку его делу сложно, поскольку детали уголовного дела неизвестны. Следственный орган – Служба государственной безопасности не распространяла официального пресс-релиза по делу Райана. При этом, его защита также не делает публичных комментариев по делу. Скорее всего, судебное следствие также будет закрытым с учетом характера обвинений, связанных с государственной безопасностью. Правда, по сообщениям СМИ суд удовлетворил ходатайство об открытости процесса, но вероятно это коснется только представителей посольств стран, гражданами которых является Райан – Франции и Великобритании. Этого требуют положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Сомневаюсь, что журналистов пустят на процесс», - отметил Рагимли.

Что касается обвинения гражданину Азербайджана Азаду Мамедли, то, по мнению Рагимли, в судебной практике Азербайджана существуют проблемы с «доказательствами» по обвинениям в госизмене.

"Для предъявления обвинения в «госизмене» должны быть веские основания и доказательства. В частности, если даже имеет место передачи иностранцам сведений, относящихся к «гостайне», это не дает оснований для обвинения человека в «госизмене». В УК есть отдельная статья за раскрытие «гостайны». Согласно комментариям к УК Азербайджана, обвинение по статье 274 (госизмена) предполагает, что для события этого преступления Азербайджан должен находиться в состоянии де-факто или де-юре войны с иностранным государством, в пользу которого действовал обвиняемый. В данном же случае, судя по информации из СМИ, Мамедли обвиняется в передаче неких секретных сведений Франции. С этой страной есть дипломатическая напряженность, но это не значит, что Азербайджан в состоянии войны с Францией. «Госизмена» предполагает переход на сторону врагу во время военных действий, или передачу противнику каких-либо сведений военного характера, которые могут быть использованы в ущерб безопасности Азербайджана. С этой точки зрения правомерность выдвижения Мамедли обвинения в «госизмене» вызывает сомнения. Не исключено, что он нарушил закон, однако квалификация его действий как «госизмена» до тех пор пока не известны доказательства, весьма спорна. Все что известно о роли Мамедли в данном деле – это то, что он работал с Райаном в одной компании», - отметил Рагимли.

Он указал, что в Азербайджане есть практика, когда в делах о госизмене в отдельных случаях имели место, политические мотивы, и в частности, можно привести примерами дела исследователей Бахруза Самедова, Игбала Абилова, журналиста Полада Асланова.

На вопрос достаточно ли было двух месяцев для сбора доказательств против Мамедли, после возвращения его в Азербайджан из Великобритании юрист сказал, что время пребывания в Азербайджане обвиняемого не имеет значения, поскольку следствие может быть занято сбором доказательств и в отсутствии лица в стране.

Азербайджанский правозащитник в изгнании Эмин Гусейнов подчеркнул, что "правоохранительные органы даже не публиковали пресс-релизов по этому делу". "Могу только сказать, что уголовное дело против него совпало с обострением азербайджано-французских отношений. В Азербайджане считают, что Франция занимает одностороннюю проармянскую позицию, вооружает Армению», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Дела о госизмене в Азербайджане всегда вызывают вопросы с точки зрения соблюдения законности.

"Обвиняемых содержат в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана, то есть следственного органа, проводящего расследование. Это противоречит принципу "разделения следствия", согласно которому заключенный не должен содержаться под контролем органа, расследующего его дело», - отметил Гусейнов.

Во-вторых, продолжил он, само понятие "госизмена" в УК Азербайджана весьма расплывчатое.

"Чтобы убедить общественности в правдивости обвинения должны быть убедительные первичные доказательства. Вообще же, в Азербайджане дела о "госизмене" часто имеют политические подоплеку. В свое время, был арестован и осужден по этому обвинению журналист Рауф Миркадыров. Но доказательства в этом деле были настолько субъективными интерпретациями, что журналиста спустя два года выпустили из заключения, назначив условный приговор. Также по обвинению в госизмене был арестован, а вскоре освобожден из-под стражи и впоследствии осужден условно один из старейшин поселка Нардаран, ныне покойный Натиг Керимов. То есть сначала людей с «шумом» обвиняют в тягчайшем преступлении, а потом через некоторое время назначают неадекватное мягкое наказание. В практике Азербайджана это сродни оправданию, просто людей не реабилитируют так как это означало бы признание ошибок силовых структур", - сказал Гусейнов.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что адвокаты Райана и Мамедли или их близкие не делали публичных заявлений об их невиновности.

"Райан находится под защитой французского государства, и получает консульскую помощь, советы. Мамедли возможно полагает, что апеллирование к общественности может усугубить его положение. А так он, может быть, рассчитывает на то, что через некоторое время может наступить новый поворот и ему назначат мягкое наказание, если действительно против него нет реальных доказательств", - сказал Гусейнов.

Адвокат Райана Низами Алиев с самого начала следствия отказывается от комментариев. Адвокат Мамедли Мубариз Мамедов также воздержался от комментариев.

Источник в Бакинском суде по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что оба фигуранта не признают себя виновными.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

27 декабря 2023 года Франция в ответ объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата. В январе источники сообщили, что в Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки.

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