Суд оставил под стражей Бахруза Самедова

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Районный суд в Баку продлил на 2,5 месяца предварительное заключение молодого ученого и антивоенного активиста Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене.

Сабаильский районный суд Баку 18 декабря удовлетворил представление и ходатайство следственного управления Службы государственной безопасности о продлении предварительного заключения Самедова еще на 2,5 месяца – до 9 марта 2025 г., сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его бабушка Зибейда Османова.

Она считает, что молодого человека преследуют необоснованно, поскольку он не совершал преступления. "Бахруз не виновен. Он всего лишь выступал против войны, был за мир. Разве за это человека сажают в тюрьму. Он уже невинно 4 месяца провел в тюрьме, сейчас срок заключения продлили до 9 марта", - сказала Османова.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердив информацию о продлении срока ареста Самедова сказала корреспонденту «Кавказского узла», что защита не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию.

По ее мнению, никакой целесообразности в содержании Самедова под стражей нет и на период расследования он может оставаться на свободе и по первому вызову явиться на следствие.

В Сабаильском суде подтвердили информацию о продлении срока ареста Самедова. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Правозащитники ранее признали Самедова политзаключенным.

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