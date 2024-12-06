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14:33, 6 декабря 2024

Талышские активисты потребовали освободить Игбала Абилова

Игбал Абилов. Фото: https://kavkazgeoclub.ru/content/v-azerbaydzhane-arestovan-ocherednoy-talyshskiy-uchenyy

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело Абилова стало продолжением политики преследования прогрессивной молодежи, заявили активисты.

Талышские активисты призвали к освобождению исследователя Игбала Абилова и других политзаключенных в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 19 ноября суд продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы, в сентябре в список политзаключенных вошли имена 319 человек. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Комитет защиты прав талышского исследователя Игбала Абилова 6 декабря выступил с заявлением, в котором потребовал освобождения его и других политзаключенных в Азербайджане.

"Непрекращающиеся на протяжении уже 20 лет репрессии против известных журналистов, правозащитников, политических и гражданских активистов, религиозных деятелей, ученых и представителей интеллигенции в последние годы обрели еще более жесткий характер", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что, если раньше арестам подвергались лица среднего возраста и старшего поколения, то теперь - свободолюбивые, самоотверженные молодые люди и даже девушки-журналистки – Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова и другие. Их аресты преследуют цель запугать молодежь, превратить общество в массу покорных граждан. Правоохранительные и судебно-следственные органы Азербайджана, утратив свою независимость, стали "беспрекословными исполнителями заказов власти", полагают авторы активисты.

Особое внимание в заявлении уделяется "нарушению презумпции невиновности арестованных по сфабрикованным обвинениями граждан". В государственных СМИ их представляют как преступников, формируя негативное мнение о них в обществе, говорится в заявлении. В пример приводится Игбал Абилов.

"Несмотря на то, что с детства жил в Беларуси, Игбал Абилов как и другие политзаключенные, искренне любит свою родину - Азербайджан - и делал все возможное для превращения его в правовое, демократическое государство. Яркое свидетельство тому - направление на различные международные кинофестивали его фильма "Фрагменты" именно как произведения автора из Азербайджана", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета защиты прав Абилова, член правления Общественного совета талышей (ОСТА) Гилал Мамедов.

Вместе с тем, как считают авторы заявления, Абилова отличает от других политзаключенных "его преследование из-за этнической принадлежности к талышскому народу". В своих научных изысканиях он исследовал не только историю и культуру народов России, Турции, Ирана, Азербайджана, но и вопросы языка, истории, культуры, фольклора, этнографии талышского народа. Он руководил также журналом “Вестник Талышской Национальной Академии”. Однако, как считают авторы заявления, его научной деятельности "была дана политическая окраска", он был обвинен в "сотрудничестве со спецслужбами Армении" и "в нарушение принципа презумпции невиновности" Абилов был представлен обществе в этом образе.

Активисты усматривают в деле Абилова "продолжение систематической политики преследования свободолюбивой, прогрессивной молодежи", а также "целенаправленного подавления прав талышского народа".
 
В частности, указывается на аресты в прошлом профессора Новрузали Мамедова, ученого Фахраддина Аббасзаде, умерших в заключении, активиста Гилала Мамедова, дела ныне находящихся в местах лишения свободы блогеров Аслана Гурбанова, Руслана Вахабова.

Авторы заявления также указывают на то, что "факты дискриминации талышей нашли отражение в документах ООН, Совета Европы, ряда международных правозащитных организаций".

В частности, как отметил Гилал Мамедов, о преследовании талышей в Азербайджане говорилось в обнародованном 15 ноября Пятом периодическом заключении Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защиты прав национальных меньшинств.

"В отчете было указано, что у талышей нет программ на своем языке на телевидении и радио, нет театра. Талышский язык преподается в местах проживания талышей в школах только с первого по четвертый класс, и то один час в неделю. Численность талышей занижается: по переписи 2019 года она составила 87 тысяч человек, в то время как в 2009 году их было 112 тысяч человек", – продолжил Мамедов.

Пятый периодический отчет Консультативного комитета по Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств по Азербайджану опубликован на сайте Совета Европы. В нем говорится, что действующей защиты прав национальных меньшинств в Азербайджане недостаточно для гарантии полного и эффективного равенства, а предполагаемые случаи репрессий против представителей талышского национального меньшинства вызывают глубокую обеспокоенность Консультативного комитета. 
 
В отчете упомянуты сомнения талышей относительно достоверности данных последней переписи населения, свидетельствующей о снижении численности талышей на 22% за десять лет, а также сокращение преподавания талышского языка в начальной школе.

"Несправедливое навешивание ярлыков сепаратистов и изменников родины на талышей, которые отважно и самоотверженно воевали в защиту целостности страны, навязывание тюркизма в регионах проживания аборигенного тюркского населения может в ближайшем будущем привести к росту недовольства и формированию протестной массы среди талышей. Каковы же цели проводников этой политики, сталкивающих народы страны?" - говорится в заявлении.

В заключения Комитет защиты прав Абилова требует положить конец подавлению свободы слова и мысли в стране и безоговорочно освободить Абилова и всех других политзаключенных.
 
О том, что в Азербайджане нет почвы для талышского сепаратизма, "Кавказскому узлу" ранее заявлял политолог Зардушт Ализаде. По его наблюдениям, большинство талышей целиком лояльны государству. "Требование образования на родном языке представителями нацменьшинств - вполне естественное право, но кто-то во власти видит в этом некую скрытую "угрозу государственности", "расколу страны", поэтому они стараются ограничить возможности преподавания на языке меньшинств. Но это необоснованные фобии: если национальным меньшинствам предоставить обучение на родном языке до 11-го класса, они все равно будут отдавать предпочтение учебе на азербайджанском языке, потому что это государственный язык - без него ни на госслужбу устроиться невозможно, ни заняться бизнесом, ни творческой, ни научной деятельностью", - указывал Ализаде.

Напомним, близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования в области культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".
 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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