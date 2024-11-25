Апелляционный суд оставил Игбала Абилова под стражей

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Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу талышского исследователя Игбала Абилова на продление ареста. Талышские активисты выразили протест против ареста Абилова.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного.

Бакинский апелляционный суд сегодня рассмотрел жалобу Игбала Абилова на продление ареста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фариз Намазлы.

В ходе судебного процесса защита указала на необоснованность продления предварительного заключения Абилова. «Следственный орган конкретных оснований для содержания Игбала Абилова под стражей не привел, а ссылался просто на нормы законодательства, позволяющие держать обвиняемого под арестом. Мы же указали, что после задержания Абилова с ним следственных действий не проводится, в таком случае, нет смысла человека необоснованно содержать под стражей. Сам Абилов указал, что является ученым, исследователем, не считает себя виновным, не совершал вменяемых ему преступлений, а его арест незаконен», - отметил адвокат.

Однако апелляционный суд не учел доводов защиты и самого обвиняемого, оставив жалобу без удовлетворения.

Заместитель главы общественного комитета защиты прав Абилова Октай Аскеров осудил продление ареста исследователю. «Я давно знаю Игбала, я верю в его исккренность и невиновность. Он не то, что не преступит закон, но даже не позволит себе неэтичного поведения или выражения. Недавно снятый им фильм был удостоен награды на престижном кинофестивале в Италии. Несмотря на то, что Игбал с детства жил в Белоруссии, он представил фильм от Азербайджана. Это показатель его уважения к своей родине. К сожалению, у нас вместо того, чтобы поддержать таких талантливых людей, поощрять их к новым достижения, бросают способных молодых людей в тюрьмы», - сказал Аскеров корреспонденту «Кавказского узла».

Октай Аскеров считает Абилова преследуют за его исследования. «У меня одна версия истинной причины ареста: на сегодняшний день он единственный исследователь на профессиональной основе истории, культуры, литературы, быта, этнографии талышей. Видимо, в Азербайджане эта деятельность становится опасной, и это ничего хорошего талышам не предвещает», - сказал Аскеров.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Абилова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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