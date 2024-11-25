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23:57, 25 ноября 2024

Апелляционный суд оставил Игбала Абилова под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу талышского исследователя Игбала Абилова на продление ареста. Талышские активисты выразили протест против ареста Абилова.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования в области культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Бакинский апелляционный суд сегодня рассмотрел жалобу Игбала Абилова на продление ареста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фариз Намазлы.

В ходе судебного процесса защита указала на необоснованность продления предварительного заключения Абилова. «Следственный орган конкретных оснований для содержания Игбала Абилова под стражей не привел, а ссылался просто на нормы законодательства, позволяющие держать обвиняемого под арестом. Мы же указали, что после задержания Абилова с ним следственных действий не проводится, в таком случае, нет смысла человека необоснованно содержать под стражей. Сам Абилов указал, что является ученым, исследователем, не считает себя виновным, не совершал вменяемых ему преступлений, а его арест незаконен», - отметил адвокат.

Однако апелляционный суд не учел доводов защиты и самого обвиняемого, оставив жалобу без удовлетворения.

Заместитель главы общественного комитета защиты прав Абилова Октай Аскеров осудил продление ареста исследователю. «Я давно знаю Игбала, я верю в его исккренность и невиновность. Он не то, что не преступит закон, но даже не позволит себе неэтичного поведения или выражения. Недавно снятый им фильм был удостоен награды на престижном кинофестивале в Италии. Несмотря на то, что Игбал с детства жил в Белоруссии, он представил фильм от Азербайджана. Это показатель его уважения к своей родине. К сожалению, у нас вместо того, чтобы поддержать таких талантливых людей, поощрять их к новым достижения, бросают способных молодых людей в тюрьмы», - сказал Аскеров корреспонденту «Кавказского узла».

Октай Аскеров считает Абилова преследуют за его исследования. «У меня одна версия истинной причины ареста: на сегодняшний день он единственный исследователь на профессиональной основе истории, культуры, литературы, быта, этнографии талышей.  Видимо, в Азербайджане эта деятельность становится опасной, и это ничего хорошего талышам не предвещает», - сказал Аскеров.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Абилова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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