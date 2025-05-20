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04:06, 20 мая 2025

Азад Мамедли обвинил Мартина Райана в своей вербовке

Мартин Райан в зале суда. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин Азербайджана Азад Мамедли, обвиненный в сотрудничестве с французской разведкой, заявил суду, что гражданин Франции Мартин Райан пытался завербовать его. Райан, в свою очередь, сообщил, что Мамедли интересовался перспективами сотрудничества с французскими спецслужбами. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку с декабря 2024 года рассматривает дело о шпионаже против Мартина Райана и госизмене против Азада Мамедли. Информация по делу полностью закрыта, при этом в Азербайджане подобные обвинения часто имеют политические мотивы, указали правозащитники. Мамедли в суде отверг обвинение в госизмене, заявив о своей невиновности, Райан признал себя виновным "частично". 

Гражданин Франции и Великобритании Мартин Райан (также упоминается в СМИ как Риан) был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки. Райан не признал себя виновным и заявил, что "был обманут французскими спецслужбами", сообщил его адвокат. Гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который был арестован вместе с Райаном, работал юристом в Международном банке Азербайджана, а в 2023 году переехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан. 

На очередном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям 19 мая Азад Мамедли дал показания, обвинив Мартина Райана в вовлечении его в шпионскую деятельность. 

По словам Мамедли, Райан познакомил его с двумя сотрудниками французского посольства, создав между ними “психологическую связь”, а впоследствии эти люди предлагали ему сотрудничество. 

“Я отказался, но не сообщил об этом в соответствующие органы в Азербайджане. В этом моя главная ошибка", - заявил Мамедли, подчеркнув, что не передавал никакой информации французской стороне. 

Мамедли добавил, что не получил ни материальной выгоды, ни привилегий от контактов с посольством Франции, тогда как Райан за свою деятельность получал крупные денежные вознаграждения, - в частности, смог купить  “двухкомнатную квартиру в одном из центральных районов Баку” за короткое время. “Он сдал (французской разведке) десятки граждан, в том числе бывших военных и бизнесменов”, - цитирует слова обвиняемого Report. 

Мартин Райан обвинения со стороны Мамедли отверг: по словам гражданина Франции, он познакомил Мамедли с сотрудниками посольства, когда тот искал работу, но никому не представлял азербайджанца как агента. По версии Райана, Мамедли вскоре после знакомства “понял, что перед ним агенты”, однако продолжал контактировать с ними, в том числе и самостоятельно. 

"Азад даже задавал мне вопрос о возможности получения материальной выгоды от посольства. Я же сказал ему, что это очень опасно. Но если бы хотел завербовать Мамедли, не говорил бы ему, что это опасно", - пояснил Райан. 

Следующее заседание суда назначено на 23 июня.

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Автор: "Кавказский узел"

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