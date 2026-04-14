Жители высокогорных сел Дагестана рассказали о последствиях непогоды

Высокогорные села Дагестана столкнулись с обильными снегопадами, из-за которых они фактически оказались отрезаны от мира. Непогода лишила жителей электричества, а из-за отсутствия кормов погибли сельскохозяйственные животные, однако о проблемах в труднодоступных селах власти информировали мало.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. 9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации был повышен с регионального до федерального. По данным на 13 апреля в Дагестане остаются подтопленными 508 жилых домов и 528 приусадебных участков, в пунктах временного размещения находится 541 человек, в том числе 178 детей.

Необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений назвали в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа. Институт географии РАН ранее объяснил регулярные наводнения в Дагестане сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.

Жители высокогорных сел Дагестана рассказали 13 апреля корреспонденту "Кавказского узла" о последствия проливных дождей и подтоплений. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения сельчан.

Житель Унцукульского района Магомед Алигаджиев сообщил, что в его районе пострадало оно село пострадало только - Аракани.

"Я сейчас только разговаривал с земляками. Они пять дней были без электричества, без дорог, без ничего, отрезаны от всего мира. Единственные, кто им помог на сегодняшний день, это только жители и администрация Унцукульского района. Там немного техникой помогли, немного деньгами помогли, а так они своими силами восстановили это все. Ну, насколько это возможно было. Не полностью, конечно, но восстановили электричество своими силами. Из республики, с МЧС, вообще даже никто не позвонил. Никому это не нужно», - сказал он

Он посетовал, что высокогорные селения оказали вне поля зрения. «Действительно о Мамедкале очень много говорят, ресурсов туда много дали. Но получается так, что какие-то вот эти селения, типа Аркани и другие, про них забыли фактически. О Мамедкале как-то они активно включились во всех центрах массовой информации, но очень много населенных пунктов, которые остались без внимания, которые не получили и не получают до сегодняшнего дня никакой помощи», - сказал Алигаджиев.

Уроженец села Хосрех Кулинского района Теймур сообщил, что природные катаклизмы на время парализовали жизнь селения, как и жизнь в райцентре Кули.

«Из-за сильного снегопада замело дороги, остановилось движение, рушились крыши домов. Сейчас дорогу более-менее расчистили. Электричество опять появилось. Но пострадал скот, нет кормов. Много скотины погибло. Особенно лошади. Если коровы ещё могут несколько дней быть почти без еды, но кони очень быстро умирают от голода. Сено им же не скинут с вертолёта, как продовольствие людям», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель высокогорного селения Куруш Абдурахман, в свою очередь, заявил, что изоляцию от мира из-за снегопадов сельчане выдерживают стойко.

«Для нас нынешняя ситуация не является совсем необычной. Каждую зиму наше селение оказывается на время отрезанным. Мы давно приспособились к этому. Есть запас продуктов.- вяленое мясо и прочее. У каждого электрогенератор имеется. Конечно, нам скинули продовольствия и медикаментов. Дорогу, которая очень сложная, извилистая, расчищают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты рассказали о проблемах, с которым столкнулись жители Дагестана

О последствия разгула стихии корреспонденту "Кавказского узла" рассказали журналист Идрис Юсупов* и анонимный дагестанский журналист.

Буквально каждый день новая информация приходит о последствиях наводнений, сообщил Идрис Юсупов*. "Ситуация с последствиями наводнений постоянно меняется. Она может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому надо в динамике рассматривать ситуацию. После дождей была первая волна наводнения - была одна ситуация. Потом, через несколько дней - вторая волна. Затем были осадки, которые выпали в высокогорных районах не в виде дождя, а в виде снега. С этим тоже было связано, что это в отдельных районах были проблемы, когда нарушалось снабжение каких-то районов, потому что там из-за вот этих осадков были оползни, были обвалы на горных дорогах, разрушались дороги", - рассказал он.

По словам журналиста, внимание какое-то время было приковано к Махачкале, к селам в Хасавюртовском районе, которые затопило. "Потом, после того как произошел прорыв дамбы в Дербентском районе, внимание, конечно, было переключено туда. Там на самом деле самые большие разрушения были, дома просто снесло, жертвы и пострадавшие были. Очень много людей на помощь, конечно, поехали туда. И внимание на какое-то время было переключено туда. Но в то же время села в Хасаютовском районе - они остались затопленными, в Махачкале те же самые Пальмира и другие места остаются затопленными», - сказал Юсупов*

Он отметил, что обстановка усугублялось также тем, что помимо затоплений отключался свет, и не только в районе затопления. "Из-за того, что было подтопление одной из базовых подстанций микрорайона, у нас вот не только микрорайон Пальмира, а весь Редукторный микрорайон, а там десятки тысяч людей, если не ошибаюсь, около пяти суток вообще оставался без света и без воды", - указал Юсупов*.

Что касается высокогородных сел, то в Кулинском районе выпало очень много снега. "Там тоже погибли животные, и люди пострадавшие есть, их вертолетом вывозили. Кроме того, пришла информация, что из-за вот этих дождей и обвалов в Гергебильском районе на месте подтопления образовался какой-то временный водоем, который тоже может прорваться», - рассказал также Юсупов*.

В целом, по его мнению, СМИ отслеживают ситуацию. "Но нет какого-то единого центра по чрезвычайным ситуациям. Поэтому информация поступает из разных источников и неравномерно. Сами волонтеры, энтузиасты разработали несколько электронных сервисов, на которых можно отмечать, где какие точки, где какие населенные пункты нуждаются в помощи. Именно отсутствие единого штаба, который информацию в открытом доступе выставляет, чтобы люди знали, как-то координировали свои усилия, усложняют задачу помощи», - считает Юсупов*.

Есть ряд публикаций на эту тему, в том числе блогеров, журналистов, благотворителей, что такой штаб нужен, сообщил он. «Чтобы была координация помощи - куда волонтеров направить, где и что нужно в первую очередь. Например, люди часто присылает продовольствие, воду, одежду, в то время как в определенном месте бывает потребность, скажем, в генераторах, насосах, в специальных средствах и т. п. Но, я думаю, может быть сейчас такая координационная деятельность как-то налаживается", - подытожил Юсупов*.

Другой один дагестанский журналист на условиях анонимности заявил, что освещение ситуации в Дагестане сильно сместилось в сторону Мамедкалы.

«Связываю это в первую очередь с тем, что это место наиболее географически удобно для приезда и оказания помощи пострадавшим. Потому что тут локально и одномоментно пострадало много человек», - сообщил он.

Что касается распределения помощи, то тут, по мнению журналиста, всё справедливо и равномерно. «Помощь получают как в селах Хасавюртовского района, как в Махачкале, так и в Мамедкале и Дагогнях. Благотворительные фонды ежедневно связываются практически со всеми населенными пунктами, пострадавшими о затопления, выясняют, что нужно пострадавшим, а что нет. Помимо этого, множество благотворителей практически ежедневно направляют помощь во все пострадавшие места. Это вода, продукты питания, техника, одежда», - рассказал он.

По оценке журналиста, сейчас важно переключить внимание на горные районы, оказавшиеся в сложных условиях из-за выпавшего снега и осадков. «Это Кулинский, Агульский, Курахский район и другие», - подчеркнул он.

В то же время данные погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Курахе прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и снега, в ночь на 15 апреля также ожидаются осадки в виде дождя и снега. В административном центре Кулинского района селе Вачи также прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и снега, как и в административном центре Агульского района селе Тпиг.

Паводки, вызванные ливнями, начались в СКФО в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

