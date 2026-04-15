00:58, 15 апреля 2026

Отключения электричества поставили под угрозу жизнь пациентов больницы в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за частых отключений света и отсутствия резервного питания в больнице Цунтинского района не работает жизненно важное медицинское оборудование, заявили местные жители. 

Жители Цунтинского района Дагестана давно испытывают проблемы из-за нестабильной работы местной больницы. Для тяжелобольных пациентов перебои в работе оборудования несут прямую угроузу жизни, отметили они. 

Видеообращение пациентов опубликовал Telegram-канал "Тема Дагестана", насчитывающий более 17 тысяч подписчиков.

Кадр жители Цунтинского района жалуются на отсутствие резервного питания в больнице. Фото: Тема Дагестана / Telegram-канал

"Мой отец находится в палате интенсивной терапии в экстренном, крайне тяжелом состоянии. Проблема в том, что в больнице нет резервного электропитания, что сказывается на лечении пациента - не можем дать кислород, не можем на мониторе следить за жизненными показателями пациента", - говорит жительница района на видео.

В правительстве Дагестана в начале 2025 года в связи с отключением электричества в Буйнакской городской больнице уже обсуждалась необходимость резервного электроснабжения всех медицинских учреждений региона. Хотя в больнице имелся генератор, его мощности оказалось недостаточно для полного обеспечения электроэнергией всего здания. Минздраву было поручено провести анализ обеспеченности больниц и перинатальных центров резервными генераторами и представить предложения по дополнительному финансированию, сообщало издание "Дагестанская правда". 

По ее словам, больница каждый раз теряет таких больных без оказания экстренной помощи. Цунтинский район - высокогорный и самый отдаленный от Махачкалы, в нем часто происходят отключения света, где частые явления ЧП.

"Кислород закончился, света нет, больного как могли - укрыли", - говорит женщина. Другие жители района поддержали ее, призвав министра здравоохранения Дагестана и главу республики отреагировать на проблему.

"Кавказский узел" также писал, что высокогорные села Дагестана столкнулись с обильными снегопадами, из-за которых они фактически оказались отрезаными от мира. Непогода лишила жителей электричества, а из-за отсутствия кормов погибли сельскохозяйственные животные, однако о проблемах в труднодоступных селах власти информировали мало.

В горной местности чрезвычайные ситуации вызваны не паводками, а лавиноопасной ситуацией и оползневыми процессами, заявил 14 апреля глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с журналистами и блогерами. Он пояснил, что туман, снегопад и отсутствие площадки для посадки из-за угрозы схода лавин не позволили направить на место борты МЧС и санитарной авиации. "На слуху Махачкала, Адильотар и Мамедкала, но в то же время очень сложная ситуация складывается в горных районах", - уточнил Меликов.

Паводки, вызванные ливнями, начались в СКФО в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Дагестан, 7 апреля 2026 года. Стоп-кадр видеосюжета "Первого канала"
21:58, 14 апреля 2026
Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью
20:26, 14 апреля 2026
Эвакуация жителей начата в Дахадаевском районе из-за оползня
Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
19:18, 14 апреля 2026
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе
Пункт временного возмещения в Дагестане. Фото: https://mirmol.ru/
12:10, 14 апреля 2026
530 человек остаются в пунктах временного размещения в Дагестане
Разрушения в селе Аракани. Апрель 2026 года. Фото администрации Унцукульского района https://t.me/uncukulskyraion/14601
05:35, 14 апреля 2026
Жители высокогорных сел Дагестана рассказали о последствиях непогоды
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

Взрыв мины. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/site/video/308591
14 апреля 2026, 16:02
Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
14 апреля 2026, 13:08
Анапа опередила Сочи по числу бронирований туров на майские праздники

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше