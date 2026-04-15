Отключения электричества поставили под угрозу жизнь пациентов больницы в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за частых отключений света и отсутствия резервного питания в больнице Цунтинского района не работает жизненно важное медицинское оборудование, заявили местные жители.

Жители Цунтинского района Дагестана давно испытывают проблемы из-за нестабильной работы местной больницы. Для тяжелобольных пациентов перебои в работе оборудования несут прямую угроузу жизни, отметили они.

Видеообращение пациентов опубликовал Telegram-канал "Тема Дагестана", насчитывающий более 17 тысяч подписчиков.

"Мой отец находится в палате интенсивной терапии в экстренном, крайне тяжелом состоянии. Проблема в том, что в больнице нет резервного электропитания, что сказывается на лечении пациента - не можем дать кислород, не можем на мониторе следить за жизненными показателями пациента", - говорит жительница района на видео.

В правительстве Дагестана в начале 2025 года в связи с отключением электричества в Буйнакской городской больнице уже обсуждалась необходимость резервного электроснабжения всех медицинских учреждений региона. Хотя в больнице имелся генератор, его мощности оказалось недостаточно для полного обеспечения электроэнергией всего здания. Минздраву было поручено провести анализ обеспеченности больниц и перинатальных центров резервными генераторами и представить предложения по дополнительному финансированию, сообщало издание "Дагестанская правда".

По ее словам, больница каждый раз теряет таких больных без оказания экстренной помощи. Цунтинский район - высокогорный и самый отдаленный от Махачкалы, в нем часто происходят отключения света, где частые явления ЧП.

"Кислород закончился, света нет, больного как могли - укрыли", - говорит женщина. Другие жители района поддержали ее, призвав министра здравоохранения Дагестана и главу республики отреагировать на проблему.

"Кавказский узел" также писал, что высокогорные села Дагестана столкнулись с обильными снегопадами, из-за которых они фактически оказались отрезаными от мира. Непогода лишила жителей электричества, а из-за отсутствия кормов погибли сельскохозяйственные животные, однако о проблемах в труднодоступных селах власти информировали мало.

В горной местности чрезвычайные ситуации вызваны не паводками, а лавиноопасной ситуацией и оползневыми процессами, заявил 14 апреля глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с журналистами и блогерами. Он пояснил, что туман, снегопад и отсутствие площадки для посадки из-за угрозы схода лавин не позволили направить на место борты МЧС и санитарной авиации. "На слуху Махачкала, Адильотар и Мамедкала, но в то же время очень сложная ситуация складывается в горных районах", - уточнил Меликов.

Паводки, вызванные ливнями, начались в СКФО в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

