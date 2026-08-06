Осужденный в Азербайджане россиянин оказался в тяжелом психическом состоянии

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Состояние осужденного в Азербайджане гражданина России Дмитрия Федорова резко ухудшилось, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. Защита заявила о необходимости рассмотреть вопрос об освобождении Федорова от дальнейшего отбывания наказания.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля 2025 года суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Согласно обвинительному акту, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, планировали продавать приобретенные вещества в Баку. 19 июня Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Сергея Сафронова, Антона Драчёва, Дмитрия Безуглого и Валерия Дулова к четырем годам лишения свободы. Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по три года лишения свободы.

В Азербайджане резко ухудшилось психическое состояния гражданина России Дмитрия Федоров, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов.

По словам защитника, у Федорова с 16 июля начались галлюцинации и нарушения сознания. «В результате его психическое состояние достигло уровня, опасного как для него самого, так и для окружающих. Мать моего подзащитного уже неделю находится в Баку. На свидании в Бакинском СИЗО-1 молодой человек не узнал свою мать. Он практически ничего не помнит», - сказал адвокат.

Защитник отметил, что вместе с матерью Федорова пытается получить информацию о болезни молодого человека в Главном медицинском управлении минюста, но пока результатов нет. «5 августа мы также были в Главном медицинском управлении Минюста, однако нас не допустили к психиатру, которая проводила обследование Дмитрия. Нам заявили, что у нее нет таких полномочий (давать информацию о состоянии заключенного)», — продолжил адвокат.

Садыгов также отметил, что попытки защитника вместе с матерью осужденного попасть на прием к начальнику поликлиники Главного медуправления минюста Рамилю Гусейнзаде также оказались тщетными. «Принимавший нас инспектор сначала заявил, что не знает диагноза, поставленного Дмитрию, а затем сказал, что не имеет права его раскрывать. Нам удалось только узнать о назначенных Федорову лекарственных препаратах. Оказалось, что они в основном используются при лечении шизофрении», - отметил Садыгов.

Садыгов также опубликовал в Facebook* пост, в котором потребовал от Главного медицинского управления Министерства юстиции предоставить информацию о диагнозе Федоровf, течении заболевания и проводимом лечении. По данным Садыгова, молодой человек продолжает содержатся в обычной камере в Бакинском СИЗО-1.

Адвокат отметил, что 24-летний Федоров является жителем Санкт-Петербурга, по образованию архитектор. Он приехал в Баку в апреле 2025 года и работал он-лайн.

По словам защитника, Федоров и другие фигуранты дела не признают себя виновными, при этом экспертиза не подтвердила употребление обвиняемыми наркотиков. «На приговор подана апелляция, однако жалоба еще не принята к рассмотрению», - подчеркнул Садыгов.

Адвокат утвердительно ответил на вопрос о том, дает ли основание состояние Федорова для освобождения от дальнейшего отбытия наказания. «Если человек, находится в невменяемом состоянии, то согласно законодательству, он обязательно должен быть освобожден от дальнейшего отбытия наказания», - сказал адвокат.

Он отметил, что, получив диагноз, установленный медиками, защита приступит к правовым шагам для освобождения Федорова от наказания.

Напомним, что в середине мая Игорь Заболотский и Ильнур Валитов были приговорены к трем годам заключения по делу о легализации средств, полученных путём киберпреступности. В апреле бакинский суд осудил на четыре года гражданина России Александра Вайсеро, признав его виновным в легализации денег.

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