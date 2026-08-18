Дагестанская певица заявила о нападении

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Неизвестный напал на дагестанскую певицу Хадижу Магомедову в ее доме, в полиции он заявил, что хочет на ней жениться. По словам певицы, мужчина преследовал ее в течение двух лет.

Дагестанская певица Хадижа Магомедова пожаловалась на нападение. По ее словам, ночью неизвестный мужчина ворвался к ней в дом, стал хватать ее и угрожать. На крики прибежали сотрудники полиции и задержали нападавшего.

По словам певицы, этот мужчина ранее за ней следил и преследовал ее в течение двух лет, пишет "Лента.ру".

Около двух месяцев, рассказала Магомедова, мужчину на лестнице в доме заметил ее водитель в тот момент, когда они отъезжали. Однако, когда они развернулись и подъехали к дому, тот уже убежал, пишет 16 августа РИА "Новости".

В ночь нападения, продолжали певица, мужчина схватил ее за руки и угрожал ей за то, что она заблокировала его в телефоне, при этом, по ее словам, незнакомые номера она всегда блокирует. Полицейские, которые патрулировали район, где находится дом Магомедовой, услышали крики и задержали мужчину. В отделе тот объяснил свой поступок тем, что хочет жениться на певице. Магомедова не знает, кто дал ему ее адрес. После произошедшего у нее болят руки, певица была вынуждены обратиться к врачу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2018 году возле своего дома в Махачкале была ранена певица Машидат Омарасхабова. Сначала в нападении подозревался ее бывший муж, однако эти сведения не подтвердились.

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