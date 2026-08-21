Житель Краснодарского края оштрафован за комментарий о Путине

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Красноармейский районный суд оштрафовал Виталия Гусаря на 30 тысяч рублей за комментарий "Путин сливает СВОих", посчитав его дискредитацией Вооруженных Сил России.

По версии следствия и суда, 24 августа 2025 года, Виталий Гусарь, находясь у себя дома, со своего аккаунта "Vitaly" в мессенджере Telegram в открытой группе под названием "Комменты Россия сейчас" разместил свой комментарий "Путин сливает СВОих".

По мнению суда, своими действиями Гусарь публично осуществил дискредитацию Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, сообщает Красноармейский районный суд.

"В судебном заседании Гусарь с протоколом об административном правонарушении согласился, признал себя виновным и раскаялся в содеянном, просил назначить наказание в виде штрафа", - говорится в постановлении.

Судья оценив доказательства, посчитала вину Гусаря установленной и квалифицировала его действия по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях - публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых. Статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В результате, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал о других случаях привлечения жителей юга России по статье о "дискредитации армии". Так в июне, в комментариях, которые житель Краснодара Максим Попов оставил в паблике мессенджера Max, силовики усмотрели девять правонарушений, в том числе неуважение к власти и дискредитацию военных. Суд оштрафовал его на 258 тысяч рублей. Ранее, суд в Сочи оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации вооруженных сил за надпись, нанесенную на денежную купюру самонаборным штампом. Кроме того, мужчину арестовали на десять суток.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявили правозащитники. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули они.

Также известен случай, когда суд прекратил дело о дискредитации армии, ограничившись устным замечанием: такое решение суд Каневского района Кубани принял по делу местного жителя Александра Мальцева, привлеченного за "публичное нецензурное высказывание в адрес участника СВО, а также в адрес самой военной операции".

Житель Георгиевска Илья Гущин в апреле был оштрафован на 50 тысяч рублей за проукраинский лозунг, произнесенный близ храма. В суде мужчина заявил, что "пошутил" и "ничего плохого не имел в виду". Кроме того, в начале апреля стало известно, что суд поместил в СИЗО 30-летнего жителя Ставропольского края, обвиненного по уголовной статье о распространении ложной информации о российских вооруженных силах из-за комментариев в мессенджере.

В конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных по мотивам политической ненависти.