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06:47, 21 августа 2026

Житель Краснодарского края оштрафован за комментарий о Путине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Красноармейский районный суд оштрафовал Виталия Гусаря на 30 тысяч рублей за комментарий "Путин сливает СВОих", посчитав его дискредитацией Вооруженных Сил России.

По версии следствия и суда, 24 августа 2025 года, Виталий Гусарь, находясь у себя дома, со своего аккаунта "Vitaly" в мессенджере Telegram в открытой группе под названием "Комменты Россия сейчас" разместил свой комментарий "Путин сливает СВОих".

По мнению суда, своими действиями Гусарь публично осуществил дискредитацию Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, сообщает Красноармейский районный суд.

"В судебном заседании Гусарь с протоколом об административном правонарушении согласился, признал себя виновным и раскаялся в содеянном, просил назначить наказание в виде штрафа", - говорится в постановлении.

Судья оценив доказательства, посчитала вину Гусаря установленной и квалифицировала его действия по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях - публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых. Статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В результате, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал о других случаях привлечения жителей юга России по статье о "дискредитации армии". Так в июне, в комментариях, которые житель Краснодара Максим Попов оставил в паблике мессенджера Max, силовики усмотрели девять правонарушений, в том числе неуважение к власти и дискредитацию военных. Суд оштрафовал его на 258 тысяч рублей. Ранее, суд в Сочи оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации вооруженных сил за надпись, нанесенную на денежную купюру самонаборным штампом. Кроме того, мужчину арестовали на десять суток. 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявили правозащитники. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули они. 

Также известен случай, когда суд прекратил дело о дискредитации армии, ограничившись устным замечанием: такое решение суд Каневского района Кубани принял по делу местного жителя Александра Мальцева, привлеченного за "публичное нецензурное высказывание в адрес участника СВО, а также в адрес самой военной операции". 

Житель Георгиевска Илья Гущин в апреле был оштрафован на 50 тысяч рублей за проукраинский лозунг, произнесенный близ храма. В суде мужчина заявил, что "пошутил" и "ничего плохого не имел в виду". Кроме того, в начале апреля стало известно, что суд поместил в СИЗО 30-летнего жителя Ставропольского края, обвиненного по уголовной статье о распространении ложной информации о российских вооруженных силах из-за комментариев в мессенджере. 

В конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных по мотивам политической ненависти. 

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Автор: Кавказский узел

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