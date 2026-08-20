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22:57, 20 августа 2026

Житель Сочи получил срок за экстремистские публикации в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция отказалась смягчить наказание жителю Сочи, в чьих публикациях силовики и суд обнаружили призывы к насилию в отношении немусульман. 

"Кавказский узел" писал, что 23-летний житель села Барановка в Хостинском районе Сочи был обвинен в экстремизме после публикации в сети видеоматериалов собственного изготовления. К лету 2025 года его уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). 

24-летний сочинец приговорен к реальному сроку по делу о разжигании ненависти после публикации экстремистского видео. Мужчина признал вину еще на стадии следствия, сообщило управление СКР по Краснодарскому краю. 

В видеоролике, который смонтировал и опубликовал подсудимый, суд усмотрел враждебные высказывания и унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. “В высказываниях также содержались призывы к применению физической силы в отношении “немусульман”, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения - минимальному сроку заключения, предусмотренному статьей (часть 1 статьи 282 УК России предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы). 

Обвиняемый пытался обжаловать приговор Хостинского райсуда Сочи, но коллегия краевого суда по уголовным делам не изменил назначенное ему наказание. После апелляционного процесса приговор вступил в законную силу.

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Автор: "Кавказский узел"

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