02:20, 15 апреля 2026

Житель Сочи обвинен в публикации экстремистских материалов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинец, опубликовавший в соцсети видеоматериал собственного изготовления, представит перед судом по обвинению в разжигании ненависти и вражды с применением насилия.

Обвиняемый - 23-летний житель села Барановка в Хостинском районе Сочи. К лету 2025 года его уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). 

Согласно версии обвинения, в июне 2025 года молодой человек опубликовал “на своем канале в одной из социальных сетей” самостоятельно снятый видеоролик “экстремистского содержания”. Публикация, которая была доступна многочисленным пользователям, привлекла внимание сотрудников кубанского управления ФСБ, указано в сообщении краевого Следкома. 

Обвиняемый признал вину еще во время следствия, отметили в ведомстве. Прокуратура Краснодарского края, в свою очередь, уточнила, что видео, которое молодой человек сам записал и смонтировал, содержали его “личные высказывания с негативной оценкой определенной национальности” и “пропаганду применения насилия”.  В качестве меры пресечения до суда ему избрали запрет определенных действий.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Хостинский районный суд Сочи. По статье об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) обвиняемому могут грозить от двух до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на срок от года до четырех лет. 

В картотеке на сайте суда есть информация, что дело по этой статье поступило на рассмотрение еще 7 апреля. Имя обвиняемого в карточке дела скрыто.

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России с декабря до начала апреля приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше