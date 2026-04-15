Житель Сочи обвинен в публикации экстремистских материалов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сочинец, опубликовавший в соцсети видеоматериал собственного изготовления, представит перед судом по обвинению в разжигании ненависти и вражды с применением насилия.
Обвиняемый - 23-летний житель села Барановка в Хостинском районе Сочи. К лету 2025 года его уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ).
Согласно версии обвинения, в июне 2025 года молодой человек опубликовал “на своем канале в одной из социальных сетей” самостоятельно снятый видеоролик “экстремистского содержания”. Публикация, которая была доступна многочисленным пользователям, привлекла внимание сотрудников кубанского управления ФСБ, указано в сообщении краевого Следкома.
Обвиняемый признал вину еще во время следствия, отметили в ведомстве. Прокуратура Краснодарского края, в свою очередь, уточнила, что видео, которое молодой человек сам записал и смонтировал, содержали его “личные высказывания с негативной оценкой определенной национальности” и “пропаганду применения насилия”. В качестве меры пресечения до суда ему избрали запрет определенных действий.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Хостинский районный суд Сочи. По статье об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) обвиняемому могут грозить от двух до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на срок от года до четырех лет.
В картотеке на сайте суда есть информация, что дело по этой статье поступило на рассмотрение еще 7 апреля. Имя обвиняемого в карточке дела скрыто.
Как писал "Кавказский узел", суды на юге России с декабря до начала апреля приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.