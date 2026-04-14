Решение об изъятии имущества Копайгородского устояло в апелляции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция оставила в силе решение изъять у бывшего мэра Сочи и передать государству имущество на 1,6 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество Алексея и Янины Копайгородских и связанных с ними людей и организаций, оцененное в 1,6 миллиарда рублей. Отдельно прокуратура потребовала изъять деньги в сумме более 215 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, отчужденного до начала судебного разбирательства. В январе суд удовлетворил иск ведомства.

В сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В 2025 году Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об изъятии в доход государства имущества бывшего мэра Сочи, его супруги Янины Копайгородской и еще 10 физических и пяти юридических лиц, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Оспариваемым решением суда в доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей. Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия согласилась с законностью и обоснованностью принятого судом первой инстанции решения. Оно оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в публикации.

В доход государства обращены более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, деньги в размере 84 630 374 рублей и 40 000 долларов США, коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 миллионов рублей.

"Также с Копайгородского в пользу Российской Федерации взыскано 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества", - сообщило ведомство.

В результате аналогичных решений судов по искам Генпрокуратуры, требующей изъять имущество экс-чиновников в Дагестане, под арестом оказалась недвижимость людей, не связанных с бывшими чиновниками. При этом один из них столкнулся с риском изъятия имущества. В одном случае человек приобрел имущество уже после того, как оно было продано на публичных торгах в ходе банкротства родственника бывшего чиновника. В другом - человек из-за проживания в общем дворе оказался долевым собственником домовладения, которым владел один из родственников госсекретаря Дагестана.

Напомним, в январе Янина Копайгородская оспорила решение о передаче в доход государства квартиры на Цветном бульваре в Москве, заявив, что это единственное жилье четверых несовершеннолетних детей.

21 ноября 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело Алексея и Янины Копайгородских в Верховный суд для определения территориальной подсудности. Верховный суд определил территориальную подсудность дела, и оно было передано на рассмотрение в Мещанский суд Москвы. В феврале Верховный суд оставил в силе решение о передаче в московский суд.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.