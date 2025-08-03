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03:50, 3 августа 2025

Копайгородскому предъявлены новые обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому предъявлены новые обвинения в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей, по этому делу также проходит его супруга.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка. Жена бывшего мэра Сочи обвинялась в растрате. Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей. 14 мая суд продлил арест обоим до 17 августа.

Следствие утяжелило обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, к ранее вмененным ему обвинениям были добавлены три эпизода о легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 миллионов рублей, пишет 1 августа "Кубань 24" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Копайгородскому предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Отмечается, что уголовное дело возбуждено и в отношении его супруги Янины Копайгородской, однако обвинение официально ей пока не предъявлено. 

Защита Копайгородских подтвердила ТАСС, что в отношении Копайгородских возбуждено новое уголовное дело.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

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Автор: "Кавказский узел"

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