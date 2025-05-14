Суд продлил арест бывшему мэру Сочи и его жене

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Арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины Копайгородской, обвиняемых по делу о крупном взяточничестве и растрате, продлен судом до 17 августа.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая стали известны подробности уголовного дела экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины. Им предъявили новые обвинения в получении двух крупных взяток от застройщиков, однако они не признали вину в этих деяниях.

Алексея Копайгородского в сентябре 2024 года суд арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка. Жена бывшего мэра Сочи обвинялась в растрате. Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей.

Мещанский суд Москвы сегодня на три месяца продлил срок ареста бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и особо крупной растрате, а также его супруге Янине, сообщает со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Арест обвиняемым продлен до 17 августа. Защита планирует обжаловать это решение суда, пишут "Кубанские новости".

Ранее Янина Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой разместить вместе с ней в СИЗО малолетних детей. Она выразила опасение, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом. Старший сын Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер. Всего у Копайгородских пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

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