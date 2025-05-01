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15:34, 1 мая 2025

Озвучены новые обвинения Алексею и Янине Копайгородским

Янина и Алексей Копайгородские. Коллаж "Кавказского узла". Стоп-кадры видео судов общей юрисдикции города Москвы от 12.02.25, https://t.me/moscowcourts/5870, https://t.me/moscowcourts/5872.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня стали известны подробности уголовного дела экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины. Речь, в частности, идет о посредничестве во взяточничестве, а также о давлении на свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", Московский городской суд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины.

Алексея Копайгородского в сентябре 2024 года суд  арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка.  Жена бывшего мэра Сочи, обвинялась в растрате.

Следствие считает, что за два года они, пользуясь своим положением, незаконно заработали почти 332 миллиона рублей. Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в получении двух дополнительных взяток в особо крупном размере. Фигурантами дела также стали Янина Копайгородская и несколько региональных застройщиков. Теперь бывшему главе администрации Сочи инкриминируют хищение средств и получение значительного вознаграждения, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Янине Копайгородской в апреле выдвинули обвинения по трём случаям посредничества во взяточничестве и двум эпизодам давления на свидетелей. "14 апреля Копайгородской Янине предъявлено обвинение в совершении преступлений: часть 4 статьи 160 УК РФ, три эпизода - часть 4 статьи 291.1 УК РФ и два эпизода по части 2 статьи 309 УК РФ", - цитирует сегодня следователя РИА "Новости".

Напомним, ранее Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой разместить вместе с ней в СИЗО малолетних детей. Она выразила опасение, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом.

Старший сын Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер. Всего у Копайгородских пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки.

Назначенная Копайгородским чиновница ушла в отставку

Галина Москалева покидает должность заместителя главы Сочи, сообщил 28 апреля "Коммерсант-Сочи" со ссылкой на собственный источник в администрации города.

Москалёва пришла на должность замглавы Сочи в сентябре 2019 года. Её назначил своим заместителем на тот момент вступивший в должность глава курорта Алексей Копайгородский, уточняет ИА KrasnodarMedia. Согласно сайту администрации города, она координировала вопросы реализации полномочий городской власти в сфере внутренней политики, муниципальной службы, кадровой и информационно-аналитической работы, обращений граждан и организаций.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

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