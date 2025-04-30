Оставлен в силе перевод Янины Копайгородской в изолятор

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Суд в Москве оставил в силе решение об ужесточении меры пресечения жене бывшего мэра Сочи, обвиняемой в растрате.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта стало известно, что Мещанский райсуд Москвы отправил под стражу Янину Копайгородскую, которая находилась под домашним арестом. Ходатайство об этом следствие обосновало давлением Копайгородской на свидетеля.

Алексея Копайгородского в сентябре 2024 года суд арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. В феврале суд продлил его арест до 17 мая, его жене до этой же даты был продлен срок домашнего ареста.

Мосгорсуд признал законным ужесточение меры пресечения Янине Копайгородской, сообщил представитель суда. "Постановление Мещанского суда признано законным, апелляционные жалобы защиты отклонены", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Напомним, ранее Янина Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой разместить вместе с ней в СИЗО малолетних детей. Она выразила опасение, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом.

Старший сын Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер. Всего у Копайгородских пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки.

Практика размещения детей вместе с матерями в СИЗО строго регламентирована, закон в данном случае не на стороне Копайгородской, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По их словам, пребывание младенцев в местах заключения вызывает вопросы с гуманистической точки зрения.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Также бывший мэр Сочи заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

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