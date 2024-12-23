Копайгородский стал подозреваемым по новому уголовному делу

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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, арестованный по обвинению в растрате, заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. 15 октября Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты на арест Копайгородского.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. 12 ноября в Москве после допроса была задержана Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи. Она отправлена под домашний арест по делу о растрате.

В отношении бывшего главы Сочи возбуждено уголовное дело о взятке, сообщает сегодня МВД. "По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

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