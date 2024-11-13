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21:47, 13 ноября 2024

Жена Алексея Копайгородского отправлена под домашний арест

Янина Копайгородская в суде. Скриншот фото из Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы от 13.11.24, https://t.me/moscowcourts/5213

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве на два месяца поместил под домашний арест супругу бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую по делу о растрате.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября в Москве после допроса по делу о растрате задержана Янина Копайгородская, супруга бывшего главы Сочи. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского суд арестовал до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и представлен к награде. 7 октября стало известно, что имущество Копайгородского и его семьи арестовано. 15 октября Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты Копайгородского на арест.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской, сообщило следствие. Защита бывшего мэра подала ходатайство о прекращении уголовного дела и обжаловала в суде постановление о его возбуждении, заявив, что в деле отсутствует само событие преступления.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Янины Копайгородской, обвиняемой в растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской федерации). Мера пресечения избрана до 12 января 2025 года, сообщила сегодня пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Он был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву. В октябре адвокат Копайгородского подал ходатайство об изменении ему меры пресечения и отправке в зону проведения СВО, но получил отказ.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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