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17:14, 15 октября 2024

Суд оставил Копайгородского под арестом

Алексей Копайгородский. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/172509/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на его арест.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и представлен к награде. 7 октября стало известно, что имущество Копайгородского и его семьи арестовано.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской, сообщило следствие. Защита бывшего мэра подала ходатайство о прекращении уголовного дела и обжаловала в суде постановление о его возбуждении, заявив, что в деле отсутствует само событие преступления.

Московский городской суд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича- без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения, сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

В апелляционной жалобе защита пыталась оспорить подсудность, так как Копайгородский является военнослужащим Минобороны РФ, а также настаивала на незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела. В ходе судебного заседания сторона защиты просила суд изменить избранную ранее меру пресечения в отношении Копайгородского с заключения под стражу на иную, не связанную с содержанием его в СИЗО, проинформировало сегодня ТАСС.

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Он был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву. Его жена Янина Копайгородская продолжает находиться в зоне СВО.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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