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10:21, 8 октября 2024

Суд наложил арест на имущество семьи Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал все имущество семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате более 3,7 миллиона рублей, включая имущество его жены Янины Копайгородской, нажитое ею до брака, сообщила ее адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и представлен к награде.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину.

Суд арестовал имущество Алексея Копайгородского и его жены Янины Копайгородской, сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

"Ущерб, вменяемый бывшему мэру Сочи, составляет 3,7 млн рублей, однако следствие изымает все подряд, в том числе личные вещи, приобретенные моей доверительницей еще до брака", – привел 7 октября слова защитницы ТАСС.

Во время обыска силовики изъяли у Янины Копайгородской бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икону Николая II, отметила Меткина. "Очевидно, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано", – сказала она.

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Он был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву. Его жена Янина Копайгородская продолжает находиться в зоне СВО.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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