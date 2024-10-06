Командир воинской части попросил освободить Копайгородского из-под стражи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по обвинению в растрате. Копайгородский проявил себя в зоне военной операции и был представлен к награде, заявил генерал.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября суд в Москве арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. 27 сентября защита обжаловала арест бывшего мэра Сочи.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину.

Командир добровольческого корпуса "Князь Владимир", генерал-майор Денис Барило подал ходатайство с просьбой освободить Алексея Копайгородского из СИЗО под свое наблюдение, сообщает сегодня со ссылкой на текст документа ТАСС.

"Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учетом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части. В случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения", - цитирует агентство обращение генерала.

У арестованных по уголовным делам есть возможность подписать контракт с Минобороны для отправки в зону военной операции, после чего они отправляются в воинскую часть прямо из СИЗО для прохождения военной службы, указали ранее правозащитники и юристы. При этом уголовное преследование сразу прекращается, и к бывшим арестованным уже нет претензий с точки зрения закона, отметили они.

Барило подчеркнул, что "благодаря организационным действиям" Копайгородского в июле-сентябре 2024 года "были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач".

Командир корпуса также указал, что 23 августа "за проявленные боевые отличия" Копайгородский был представлен руководством воинской части к госнаграде "3а отвагу", говорится в публикации.

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Копайгородский был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

Ранее, 1 августа, следствие сообщило, что два чиновника мэрии Сочи и бывший советник мэра Родион Пищур задержаны по подозрению в вымогательстве и получении взяток за предоставление мест для захоронения. Всего в деле семь подозреваемых.

По версии следствия, осенью 2023 года общественный советник главы Сочи создал группировку, в которую вошли сотрудники мэрии, ритуального агентства, муниципальной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель. Они создали условия, при которых захоронение на кладбищах стало возможно только за незаконное вознаграждение, и вымогали взятки в размере от 200 тысяч до трех миллионов рублей, заявили следователи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.