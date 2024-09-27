Обжалован арест Алексея Копайгородского

27 сентября 2024, 14:44

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Защита обжаловала решение суда об аресте бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его заместителя, а также у действующего главы Хостинского района. В тот же день Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей.

По версии следствия, бывший мэр Сочи присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат Копайгородского отметил, что его подзащитный не признал вину.

Защита Алексея Копайгородского обжаловала избранную ему меру пресечения, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на данные картотеки Мещанского райсуда Москвы.

Заседание по делу Копайгородского прошло сегодня, указано в карточке дела Мещанского райсуда, размещенной на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Дело отнесено к категории "Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу". "Обжаловано, 27.09.2024", - указано в графе "Текущее состояние".

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

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