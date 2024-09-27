Продлен арест бывшего советника мэра Сочи

27 сентября 2024, 16:53

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Суд продлил на месяц срок ареста Родиона Пищура, который был советником мэра Сочи Алексея Копайгородского и подозревается по делу о вымогательстве взяток за ритуальные услуги.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа следствие сообщило, что два чиновника мэрии Сочи и бывший советник мэра Родион Пищур задержаны по подозрению в вымогательстве и получении взяток за предоставление мест для захоронения. Всего в деле семь подозреваемых.

По версии следствия, осенью 2023 года общественный советник главы Сочи создал группу, в которую вошли начальник отдела мэрии по организации похоронного дела, его подчиненный, а также директор и бухгалтер ритуального агентства, работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель. Они создали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только за незаконное вознаграждение, и вымогали взятки в размере от 200 тысяч до трех миллионов рублей, заявили следователи.

Суд продлил на месяц срок ареста бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

По его словам, арест Пищура, подозреваемого по части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки), продлен до 30 октября, пишет "Коммерсант".

Часть 5 статьи 290 УК РФ предусматривает от штрафа в 2 миллиона рублей до 12 лет лишения свободы. В телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Кубани, по состоянию на 16.51 мск, нет публикации о продлении ареста Родиона Пищура.

Родион Пищур уволился после отставки мэра Алексея Копайгородского, сообщило ранее Sochi1.ru.

Напомним, 25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах Алексея Копайгородского и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района. В тот же день Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей.

По версии следствия, бывший мэр Сочи присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат Копайгородского отметил, что его подзащитный не признал вину. Сегодня защита обжаловала арест.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года, а 14 мая 2024 года подал заявление об отставке в связи с переходом на новое место работы. На следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым вице-мэром Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

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