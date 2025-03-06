Янина Копайгородская арестована из-за давления на свидетеля

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Суд поместил под стражу до 17 мая жену бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую, следствие пояснило изменение меры пресечения давлением на свидетеля. Копайгородская сообщила, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом.

Как писал "Кавказский узел", Алексея Копайгородского суд в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей, суд отказался освободить его. В январе 2025 года суд в Москве признал законным обыск в особняке Копайгородских. Суд в Москве до 17 мая оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жене до этой же даты продлен срок домашнего ареста.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Также бывший мэр Сочи заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения Янине Копайгородской. Домашний арест заменен на содержание под стражей до 17 мая. Копайгородская взята под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

Следствие попросило об изменении меры пресечения, мотивировав это решение давлением на свидетеля, сообщила адвокат Елизавета Меткина.

По ее словам "якобы она пыталась оказать давление на какого-то свидетеля", сообщило издание 93.ru.

Янина Копайгородская сообщила, что ее детей хотят отдать в детский дом после изменения меры пресечения."Мне так и сказали, что после ужесточения мне меры пресечения с домашнего ареста на избрание стражи наших малолетних детей отдадут в детский дом", - процитировало ее слова ТАСС. По словам Копайгородской, малолетних детей "действительно не с кем оставить".

У Янины Копайгородской пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери 3 и 14 лет, а также 21-летний сын, которого допросили по делу родителей в качестве свидетеля и после следственных действий запретили общение с ними, сообщило агентство.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

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