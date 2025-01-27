Суд признал законным обыск в доме Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве признал законным обыск, проведенный силовиками в двухэтажном доме бывшего мэра Сочи по делу о крупной растрате.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января срок домашнего ареста жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине Копайгородской, обвиняемой в растрате, был продлен судом до 17 февраля. Алексея Копайгородского суд еще в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской.

Мещанский суд Москвы признал законным обыск, который провели следователи в расположенном в Сочи двухэтажном доме Алексея Копайгородского в рамках дела о растрате в особо крупном размере. Этот дом был подарен Копайгородскими фонду "Мир детства" еще до возбуждения уголовного дела в отношении супругов, сообщил адвокат бывшего мэра Сочи Ивана Миронова.

"Многодетные семьи, пострадавшие в зоне боевых действий, проходят в настоящее время в этом доме реабилитацию. Юридически данный объект недвижимости к Копайгородским с лета прошлого года не имеет никакого отношения", – привело сегодня ТАСС его слова.

Миронов пояснил, что ранее Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции и обязал районный суд пересмотреть законность обыска.

Защита Янины Копайгородской настаивает на незаконности проведения большей части следственных действий по делу о растрате, отметила ее адвокат Елизавета Меткина. Она рассказала, что следствие заблокировало все счета подзащитной. "На счетах находилось 100 миллионов рублей, которые, как оказалось на самом деле, фактически принадлежат Альфа-банку, поскольку они были выделенным кредитом на развитие бизнеса Янины. При этом на мою подзащитную легло бремя обслуживания кредита, что составляет 3 миллиона рублей ежемесячно, а процент и штрафы набегают", – рассказала адвокат.

Янине Копайгородской принадлежит гостиница в Санкт-Петербурге и на нее наложили арест. Между тем гостиница находится в залоге и банк "неминуемо получит все права требования", добавила Меткина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.