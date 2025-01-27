RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:57, 27 января 2025

Суд признал законным обыск в доме Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве признал законным обыск, проведенный силовиками в двухэтажном доме бывшего мэра Сочи по делу о крупной растрате.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января срок домашнего ареста жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине Копайгородской, обвиняемой в растрате, был продлен судом до 17 февраля. Алексея Копайгородского суд еще в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской.

Мещанский суд Москвы признал законным обыск, который провели следователи в расположенном в Сочи двухэтажном доме Алексея Копайгородского в рамках дела о растрате в особо крупном размере. Этот дом был подарен Копайгородскими фонду "Мир детства" еще до возбуждения уголовного дела в отношении супругов, сообщил адвокат бывшего мэра Сочи Ивана Миронова.

"Многодетные семьи, пострадавшие в зоне боевых действий, проходят в настоящее время в этом доме реабилитацию. Юридически данный объект недвижимости к Копайгородским с лета прошлого года не имеет никакого отношения", – привело сегодня ТАСС его слова.

Миронов пояснил, что ранее Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции и обязал районный суд пересмотреть законность обыска.

Защита Янины Копайгородской настаивает на незаконности проведения большей части следственных действий по делу о растрате, отметила ее адвокат Елизавета Меткина. Она рассказала, что следствие заблокировало все счета подзащитной. "На счетах находилось 100 миллионов рублей, которые, как оказалось на самом деле, фактически принадлежат Альфа-банку, поскольку они были выделенным кредитом на развитие бизнеса Янины. При этом на мою подзащитную легло бремя обслуживания кредита, что составляет 3 миллиона рублей ежемесячно, а процент и штрафы набегают", – рассказала адвокат.

Янине Копайгородской принадлежит гостиница в Санкт-Петербурге и на нее наложили арест. Между тем гостиница находится в залоге и банк "неминуемо получит все права требования", добавила Меткина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Беспорядки в Сочи, стоп-кадр видео https://t.me/s/bazabazon
02:34, 27 января 2025
20 человек задержаны в Сочи из-за беспорядков после отмены концерта
Мешки с мазутом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:43, 26 января 2025
В Витязево со дна моря подняты 100 мешков с мазутом
Очередь из машин. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21:50, 26 января 2025
Очередь почти из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом
17:55, 26 января 2025
Кубани выделено 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий экокатастрофы
14:58, 26 января 2025
Новые выбросы мазута найдены в Краснодарском крае
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Шествие в Тбилиси. 26 января 2025 года. Кадр видео, опубликованного в телеграм-канале Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/36425
26 января 2025, 16:56
Участники протестов в Тбилиси призвали освободить задержанных

Шествие в Тбилиси. 25 января 2025 года. Фото: Tabula https://t.me/Tbilisi_life/36401
25 января 2025, 16:57
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Кормовая часть севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Фото: пресс-служба правительства России https://t.me/government_rus/18416
25 января 2025, 14:58
Завершена откачка мазута из танкера у мыса Панагия

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 24.01.25, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid02i5Urx37vBj9LQAqphZgX4kuoQMbMGbgoh9fZJKdLfaejds9uQKmx3H8x6PTpg3ybl (деятельность владеющей соцсетью компании Meta запрещена в России).
24 января 2025, 23:33
Марши в поддержку политзаключенных прошли в Тбилиси и Батуми

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше