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05:07, 10 января 2025

Суд оставил жену Алексея Копайгородского под домашним арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок домашнего ареста жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, обвиняемой в растрате, продлен до 17 февраля. 

Как писал "Кавказский узел", Янина Копайгородская, супруга бывшего главы Сочи, была задержана 12 ноября в Москве, на следующий день суд отправил ее под домашний арест. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского суд еще в сентябре арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. До этого, 7 октября, стало известно, что имущество Копайгородского и его семьи арестовано. В конце декабря стало известно, что Копайгородский также заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. 

Мещанский районный суд Москвы 9 января постановил продлить срок домашнего ареста жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской на месяц и четверо суток, то есть до 17 февраля 2025 года, сообщил со ссылкой на ее адвоката ТАСС. 

Адвокат Копайгородской отметила, что планирует обжаловать продление ареста в апелляционной инстанции. 

Следствие представило суду справку ФСБ, согласно которой Копайгородская обладает связями в криминальном сообществе Краснодарского края и может оказывать давление на свидетелей, используя свое влияние. В справке оперуполномоченного управления МВД России по Краснодарскому краю также было обозначено, что обвиняемая пренебрегает исполнением родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 

Защита, в свою очередь, указала, что Копайгородская “за последние четыре года родила троих детей, а с лета 2024 года принимала участие в СВО”. Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения, сославшись на то, что у Копайгородской на иждивении находятся пятеро детей.

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Автор: "Кавказский узел"

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