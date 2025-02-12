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20:05, 12 февраля 2025

Продлен арест бывшего мэра Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве до 17 мая оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жене до этой же даты продлен срок домашнего ареста.

Как писал  "Кавказский узел", 9 января срок домашнего ареста жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине Копайгородской, обвиняемой в растрате, был продлен судом до 17 февраля. Алексея Копайгородского суд еще в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей, суд отказался освободить его.  В январе 2025 года суд в Москве признал законным обыск в особняке Копайгородских. 

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Также бывший мэр Сочи заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу  на три месяца в отношении Алексея Копайгородского, сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства Копайгородского и его защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

В другом сообщении указано, что продлен срок домашнего ареста Янине Копайгородской, суд также отказался изменить меру пресечения на более мягкую - запрет определенных действий.

Арест Алексея Копайгородского и домашний арест Янины Копайгородской продлены до 17 мая, сообщило сегодня ТАСС.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

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Автор: "Кавказский узел"

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