Эксперты прокомментировали просьбу Копайгородской разместить с ней в СИЗО детей

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Практика размещения детей вместе с матерями в СИЗО в России строго регламентирована, закон в данном случае не на стороне супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, да и нахождение младенцев в местах заключения вызывает вопросы с гуманной точки зрения.

Как писал "Кавказский узел", жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская обратилась к правозащитникам с просьбой разместить вместе с ней в СИЗО малолетних детей.

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского суд в сентябре 2024 года арестовал по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей, суд отказался освободить его, его арест продлен до 17 мая, его жене Янине до этой же даты продлен срок домашнего ареста. 6 марта суд поместил под стражу до 17 мая Янину Копайгородскую, следствие пояснило изменение меры пресечения давлением на свидетеля. Копайгородская сообщила, что ее детей после ареста хотят отдать в детский дом. Старший сын Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер. Всего у Копайгородских пятеро детей, в том числе годовалые двойняшки.

"Российское законодательство действительно предусматривает возможность совместного содержания детей и матерей в СИЗО - но только в строго определенных случаях. И это не случай Янины Копайгородской", - прокомментировала просьбу Копайгородской 19 апреля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат по уголовным делам Елена Матросова.

Такие ситуации - исключение, а не норма

Она отметила, что речь идет о детях в возрасте до трех лет. «Закон допускает пребывание малышей в следственном изоляторе с матерями, если дети родились до ареста и если нет иного способа обеспечить им должный уход. Это положение регламентировано Правилами внутреннего распорядка СИЗО, а также федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых". Однако такие ситуации - исключение, а не норма", - пояснила адвокат.

Она также отметила, что отцы, даже если они являются единственными родителями, в таких случаях на совместное проживание с детьми в СИЗО рассчитывать не могут, закон для них такой возможности не предусматривает.

Адвокат полагает, что едва ли защитник Копайгородских Елизавета Меткина, которая помогает писать обращения к правозащитникам, не знает, что закон в данном случае не на стороне Янины Копайгородской. Матросова предположила, что таким образом обвиняемая и ее адвокат хотят привлечь внимание к ней, подчеркнуть, что она многодетная мать и на ее иждивении находятся двое младенцев. Но даже если бы закон и позволял разместить в СИЗО их с матерью, это негуманно по отношению к детям, так как они не приспособлены для содержания там младенцев.

Аналогичного мнения придерживается адвокат Ольга Соловьева, которая сослалась на статью 99 УИК РФ (Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации), где сказано: "С женщинами, содержащимися в следственном изоляторе, может быть оставлен ребёнок, если он родился у них в условиях лишения свободы, до достижения им трёхлетнего возраста".

Редкий СИЗО оборудован для проживания женщин с детьми

По словам Соловьевой, само по себе желание матери оставить при себе родившегося в неволе ребенка - это лишь первый шаг. Для фактического же размещения детей с ней в СИЗО необходимо выполнить несколько условий. "Во-первых, это решение должно быть согласовано со следствием и администрацией учреждения. Во-вторых, редкий СИЗО оборудован для проживания женщин с детьми. В таких случаях существуют специальные помещения – детские комнаты с отдельными санитарными условиями, кроватками, местами для кормления и игр. Обязательны отдельный рацион, медобслуживание, регулярный осмотр педиатра. Всё это должно быть обеспечено заранее, но мне такое нигде не встречалось на практике", - пояснила Соловьева корреспонденту "Кавказского узла".

Она также добавила, что наличие даже юридической возможности не означает автоматического удовлетворения запроса на помещение детей к матери в СИЗО. Органы следствия и суд обязаны учитывать интересы ребенка, его безопасность, условия жизни, а также риски, связанные с пребыванием в изоляторе.

Соловьева также отметила, что если суд приговорит Копайгородскую к лишению свободы, то судьба детей снова окажется под вопросом. "В случае осуждения женщина переводится из СИЗО в исправительное учреждение. Если в колонии есть дом ребенка, то мать может быть переведена туда вместе с детьми. Такие дома действуют при женских колониях и тоже принимают только малышей до трех лет. После достижения этого возраста дети передаются родственникам, в детские дома или иные учреждения", - пояснила она.

Адвокат также отметила, что на практике немногие женщины добиваются таких условий, особенно если суд расценивает это как попытку затянуть процесс или избежать ответственности.

Ситуация прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница, возглавляющая организацию, помогающую заключенным под стражу и осужденным, Ирина Колова. "У нас были случаи, когда мы ходатайствовали о заключенных под стражу женщинах перед следствием или судом, чтобы их отпустили на волю к детям, когда они достигнут возраста 14 лет. И у нас было два-три таких случая, когда суды шли навстречу", - отметила она.

Автоматического освобождения нет - решение всегда принимает суд, учитывая обстоятельства дела

Но Ирина Колова призналась, что это было до 2022 года. После 2022 года ей такие случае не известны, хотя в российском законодательстве предусмотрены некоторые смягчающие меры наказания для женщин, имеющих малолетних детей, особенно если мать - многодетная. "Однако автоматического освобождения нет - решение всегда принимает суд, учитывая обстоятельства дела", - добавила правозащитница.

Она сослалась на ключевые положения законодательства, которые она применяла при написании ходатайств в органы власти и силовые структуры, чтобы помочь заключенным под стражу женщинам. "Согласно статье 82 УК РФ, суд может отсрочить отбывание наказания осужденной женщине, если она беременна или у нее есть ребенок в возрасте до 14 лет. Это отсрочка, а не освобождение. То есть наказание просто откладывается до достижения младшим ребенком 14 лет. Но важно, что отсрочка не дается автоматически - суд оценивает все обстоятельства. Это возможно, если женщина не осуждена за тяжкие и особо тяжкие преступления. Но бывают и исключения, как мне известно из практики в других регионах, о которых я читала. После достижения ребенком 14 лет суд решает, должен ли осужденный начать отбывать наказание или его могут заменить на более мягкое или вовсе освободить", - пояснила правозащитница.

Наличие у женщины трех и более несовершеннолетних детей может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Об этом сказано в статье 61 УК РФ, в том числе при назначении наказания или при решении об УДО (условно-досрочном освобождении), но это также не дает автоматического права на освобождение. Если речь будет идти о женщине, уже осужденной и отбывающей наказание, и если она имеет: малолетнего ребёнка (до 14 лет) и статус многодетной матери, то адвокат может ходатайствовать об отсрочке отбывания наказания или об условно-досрочном освобождении, если прошла необходимая часть срока и есть основания, пояснила правозащитница. Она настаивает на том, что в случае с Яниной Копайгородской в случае ее осуждения самое лучшее, что может быть, это ходатайствовать об отсрочке и возвращении домой к детям. Правозащитница также не считает СИЗО местом, где могут содержаться дети до трех лет.

Адвокаты оценили шансы Копайгородской вернуться к детям после приговора до исполнения ими 14-летнего возраста, как "умеренно высокие", особенно с учетом поддержки правозащитников и старшего сына, который временно взял опеку над ее четырьмя младшими детьми. Всего у Янины от предыдущих браков двое детей, еще троих она родила в браке с Копайгородским.

"С учетом возраста двойняшек, отсутствия других адекватных вариантов опеки и тяжести эмоционального состояния матери суд и следствие могут пойти навстречу, если соответствующее обращение будет грамотно обосновано. Поддержка таких фигур, как Ева Меркачева и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, способна сыграть ключевую роль", - уверена Ирина Колова.

Адвокат Елизавета Меткина оказалась недоступна для комментариев.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Также бывший мэр Сочи заподозрен в вымогательстве взятки у предпринимателя.

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